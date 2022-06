Incentro inaugura su segunda oficina en Santander Comunicae

martes, 28 de junio de 2022, 10:03 h (CET) La empresa cántabra alcanza un momento histórico. Incentro España celebra este importante hito en su historia al inaugurar su 2ª oficina en Santander, en el Centro Empresarial Gran Zoco Santander, después de 12 años en la ciudad. Se trata de un espacio de 600 m² con un diseño moderno y funcional en el que trabajarán más de 45 personas y con previsión de crecimiento en los próximos meses. La apertura de una nueva oficina supone un hito para la empresa de origen holandés que está apostando por invertir en C Incentro, compañía, perteneciente al sector de Tecnologías de la Información, ha abierto su 2ª oficina en Santander. Un hecho histórico para esta empresa cuyas sedes principales se reparten entre España, Países Bajos y Kenia.

Una nueva oficina en la que en gran parte de sus rincones hay algún guiño al mundo del cine; una afición que comparte gran parte de la plantilla de Incentro. La oficina, de 600 m², está dividida en diferentes ambientes, como es una amplia y sofisticada zona de trabajo, tres salas de reuniones, cinco salas de reuniones individuales, un amplio comedor cuya parte de la pared es un jardín vertical de más de 4 metros, sala de ocio, con mesa de billar incluida, una zona de trabajo fitness y una zona alta con ambiente chill out.

Para Ricardo Gala Penagos, Managing Director de esta oficina, “Este es un momento histórico, significa, un sueño hecho realidad. Es un orgullo inmenso ver cómo crece Incentro y saber que estamos haciendo historia con esta nueva oficina. Además, el espacio es increíble, creo que refleja muy bien nuestro espíritu innovador. Estamos deseando mostrárselo a nuestros clientes y proveedores. Sobre todo, es una oficina pensada para nuestra gente, nuestros compañeros; el activo más importante para nosotros son las personas y queremos que sean felices, se sientan a gusto y orgullosos/as; y sinceramente creo que con esta oficina lo hemos conseguido.”

Incentro lleva 26 años de crecimiento sostenible en el que poco a poco se está convirtiendo en una empresa referente, especialmente en Cantabria, gracias a una cultura única, donde la flexibilidad laboral permite compatibilizar la vida personal, algo que Incentro lleva años ofreciendo y que en la actualidad es ya una opción establecida permitiendo que el trabajador decida cuándo trabaja en casa y cuándo en la oficina, con un horario flexible.

Pero si hay algo de lo que presumen en Incentro es del buen ambiente de trabajo que existe y que la propia empresa se encarga de fomentar a través de diversas actividades que potencian el compañerismo.

Precisamente son algunas de estas características las que han llevado a Incentro a conseguir la 2ª posición en la categoría 50 a 100 empleados/as como una de Las Mejores Empresas para Trabajar en España en el Ranking Best Workplaces España 2022. Un reconocimiento que acredita que se trata de una organización con una cultura de alta confianza, en la que su plantilla está motivada y comprometida para dar lo mejor de sí misma.

Sobre Incentro

Consultora estratégica digital especializada en asegurar el éxito de las estrategias digitales de sus clientes, con una cultura corporativa transparente, una estructura plana y en constante evolución. Son expertos en transformación digital, ecommerce y experiencia de usuario.

Llevan desde el año1996 ayudando a las empresas a alcanzar su máximo potencial. Cuentan con más de 450 especialistas distribuidos por sus oficinas de España (Santander y Madrid), Países Bajos y Kenia. incentro.com

