LifeStyle2 invierte 23 M € en dos promociones de lujo en la Cerdanya y el Empordà

martes, 28 de junio de 2022, 10:04 h (CET) Los proyectos Bolvir y Peratallada ya tienen vendidas más del 70% de las viviendas sobre plano y se entregarán a mediados de 2023. La promotora catalana se refuerza con la incorporación de Jan Maarten Goedemans y adquiere terrenos para nuevas promociones en Tartera y Begur La demanda de segundas residencias de lujo en Cataluña se recupera, impulsada por el alza sostenida de los precios y la creciente presencia del cliente nacional, más interesado por esta tipología de vivienda tras los cambios laborales y sociales provocados por la COVID-19.

Así lo constatan desde LifeStyle2, promotora especializada en viviendas unifamiliares de lujo en Cataluña, que en pocos meses prácticamente ha colgado el cartel de “todo vendido” en las dos promociones de lujo que está construyendo en la Cerdanya y el Empordà, con una inversión de 23 millones de euros. La firma ha incorporado recientemente a Jan Maarten Goedemans, ex CEO de ARC Homes, para liderar la nueva etapa de la promotora catalana.

Cambio de hábitos tras la pandemia

A la espera de la reactivación de la clientela internacional, el inversor nacional es quien está impulsando la compra de segundas residencias de lujo en Cataluña. Además de la creciente confianza en la rentabilidad del mercado inmobiliario versus las inseguridades bursátiles, los compradores actúan también movidos por el cambio de hábitos producido tras la pandemia, como la generalización del teletrabajo.

Así pues, la tipología más demandada en cuanto a las segundas residencias de lujo son las viviendas personalizadas en comunidades exclusivas y ubicaciones muy estratégicas, que permitan tanto disfrutar de tranquilidad y privacidad como disponer de buenas conexiones con el área metropolitana de Barcelona.

Es el caso de las promociones de Bolvir y Peratallada que impulsa la promotora LifeStyle2 y que se han vendido casi íntegramente sobre plano sus primeras fases en solo unos meses. Ambos proyectos han sido diseñados por el arquitecto Damián Ribas y se han convertido en referentes de los mercados “prime” de la Cerdanya y el Empordà.

Situada en la Baixa Cerdanya, la promoción Les Tres Eres de Bolvir consiste en 9 viviendas unifamiliares de entre 200-250 m2, en el marco de una comunidad ceretana privada, alejadas de la carretera y con unas vistas impresionantes. La entrega de las primeras casas está prevista en noviembre del 2023.

Por su parte, Peratallada Residencial es actualmente la promoción en construcción más exclusiva del Baix Empordà, formada por 12 viviendas unifamiliares de entre 260 y 500 m2, con garaje, jardín y piscina privados. En una ubicación privilegiada y a pocos minutos de las mejores playas del Empordà, las primeras casas se entregarán en mayo de 2023.

Nuevos proyectos en Tartera y Begur

Creada en 2018 como filial de la promotora inmobiliaria ARC Homes, aunque financieramente independiente, LifeStyle2 se ha especializado en la construcción de las comunidades residenciales de viviendas unifamiliares. Su modelo de negocio se basa en la apuesta por el diseño del paisaje y la arquitectura para crear viviendas únicas y diseñadas a medida.

Cada proyecto de LifeStyle2 pretende combinar los nuevos estilos de vida “post-COVID-19”, con ubicaciones en los municipios más exclusivos de las áreas históricamente escogidas como de ‘segunda residencia’, especialmente en la Cerdanya y el Empordà. De esta forma sus casas, además de únicas, son una inversión inmobiliaria sólida.

“La segunda residencia, en la era poscoronavirus, se ha convertido en ‘semi-primera residencia’”, explica Jan Maarten Goedemans. “Existe una clara tendencia a que muchas familias salgan de las ciudades hacia la periferia, en busca de una mejor calidad de vida que incluye disfrutar de viviendas más grandes y con espacios exteriores. Nuestra promotora da respuesta a esta demanda del mercado con viviendas únicas y exclusivas, especializándonos en un nicho que ya empezamos a trabajar en ARC Homes”.

LifeStyle2 es una iniciativa empresarial de Carlos Azcárate y María José Morillo a la que se une ahora Jan Maarten Goedemans. Lane Auten, fundador y actual presidente del grupo ARC Homes, también participa en la nueva promotora aunque no activamente. Goedemans, hasta ahora CEO de ARC Homes, deja el día a día de la promotora barcelonesa para centrarse en el crecimiento del proyecto LifeStyle2, potenciando las sinergias con la firma matriz.

Tras iniciar la construcción de las promociones Bolvir y Peratallada, LifeStyle² ha cerrado la compra de dos nuevos terrenos en Tartera (Cerdanya) y Begur (Empordà). Allí construirá comunidades residenciales con una inversión de 4 millones de euros y 5 millones de euros, respectivamente. Las obras se iniciarán en el primer trimestre del 2023. La compañía tiene previsto anunciar más proyectos en los próximos meses, con los que quiere alcanzar una facturación anual de 15 – 20 millones de euros en los próximos 3 años.

Acerca de LifeStyle2

LifeStyle2, creada en el año 2018 como filial del grupo ARC Homes, trabaja con un claro objetivo: ofrecer viviendas unifamiliares de gran calidad arquitectónica y paisajística en las ubicaciones más exclusivas de la geografía catalana. Con sede en Barcelona y un equipo formado por expertos en el mercado inmobiliario “prime”, cuenta con varias fuentes locales de capital y con una red de colaboradores y proveedores de gran experiencia que le permite crear proyectos emblemáticos.

