Perricone MD, Omorovicza, Boutijour y Medik8 dan respuesta a la nueva tendencia del verano: 'Eye aftersun'

Contornos de ojos que ayudan a rescatar la mirada dañada tras la exposición solar para restaurar e hidratar, evitando la pérdida de agua, la hiperpigmentación y la aparición de líneas y arrugas La zona del contorno de ojos es una de las que más preocupa a todo el mundo. Desde las temidas patas de gallo pasando por la hinchazón y terminando por las ojeras oscuras que, como explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: "Suelen ser difíciles de tratar, porque normalmente responde a que la piel es más fina y transparenta más". Si a esto se suma el daño que sufren después de la radiación solar y el contacto directo con el agua salada del mar y el cloro de las piscinas, hace que sea realmente importante prestar atención a este área del rostro al terminar el día.



La piel del contorno de los ojos, sí, esa zona del rostro que tanto marcamos a la hora de gesticular con la incidencia del sol (por mucho que se haga uso de gafas de sol), a diferencia del resto de la cara, tiene unas características específicas que la hacen especialmente delicada. "Como bien se puede observar a simple vista y al tacto, es mucho más fina, concretamente, cinco veces más fina que el resto del rostro, lo que la llevan a tener una dotación más baja de colágeno y elastina y un menor número de glándulas sebáceas, aportando mayor elasticidad pero al mismo tiempo convirtiéndola en una zona mucho más sensible puesto que tiene un valor de pH de 6-7, por encima del pH del resto del rosto situado en 5.5, este pH se puede ver afectado por las sustancias que entran en contacto con la piel" explica Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.A lo que surge la pregunta¿Por qué un aftersun para el rostro no resuelve lo mismo que un producto específico para el contorno?. Pues bien, "porque esos niveles de pH no están pensados para esa área y, además, puede incluso irritarla al estresarla con un pH inferior”, concluye la experta.



Para poner solución a esta necesidad beauty del verano, toma nota de estos eye aftersun cargados de activos cosméticos clave para devolver el aspecto sano a la mirada.

Refrescante y antiinflamatorio

Como si de una escena de película se tratara, este contorno de ojos de la marca húngara Omorovicza, de absorción instantánea y textura suave como la seda, proporciona una hidratación duradera, está inspirado en el concepto clásico de belleza de aplicarse dos rodajas de pepino en el área de los ojos para calmar, desinflamar y revitalizar la mirada. "Este contorno de ojos está formulado con extracto de pepino para beneficiarse de su poder hidratante, refrescante y antiinflamatorio. Además, contiene péptido de avellana para reafirmar, rellenar y minimizar la aparición de líneas finas y arrugas", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Reviving Eye Cream de Omorovicza

Precio: 109€. Diponible en purenichelab.com

Protector y rejuvenecedor

Este potente producto multipropósito utiliza un sistema de liberación de cristal líquido patentado para favorecer la penetración más rápida y profunda de ingredientes clave sobre el área del contorno de ojos dañada. "Trata y mejora drásticamente la apariencia de ojeras, hinchazón, patas de gallo, líneas finas y pérdida de firmeza. Lleva Vitamina C Ester, una forma de vitamina C rica en antioxidantes, más potente, altamente estable y menos abrasiva, que brinda la apariencia de una piel rica en colágeno. También cuenta con Omegas 3, 6 y 9, que mejoran la barrera protectora de humedad de la piel", apunta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

Cold Plasm Plus + Eye de Perricone MD

Precio: 44€. Disponible en perriconemd.es

Iluminador y despigmentante

Estos parches en formato mascarilla de hidrogel súper refrescantes (que se pueden guardar en la nevera) están repletos de agentes iluminadores naturales, como el extracto de loto, para ayudar a suprimir la producción de melanina e iluminar. Infusionado con principios activos que logran descongestionar gracias a su efecton iced y cuya forma se adapta perfectamente al contorno. “Estos parches cuentan con alfa-Melight, un ingrediente activo natural que se extrae de la corteza de un árbol originario de Brasil. Un concentrado que actúa en los receptores de los melanocitos reduciendo la irritación y la síntesis de pigmento, reduciendo los posibles daños solares. Por ello, son tan efectivos disminuyendo las manchas e iluminando la piel.” comenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. Se aplican y se dejan actuar sobre el contorno entre 20 y 30 minutos, y al terminar su efecto wow de luminosidad inmediata los convertirá en un must estival.

Lotus Melight Eye Patch

Precio: 69€. Disponible en mumnona.com

Suavizante y reafirmante

Este rico contorno de ojos formulado con un complejo de 5 péptidos anti-envejecimiento reafirma y tonifica la zona mediante la estimulación de la producción de colágeno y minimiza la inflamación, reduciendo la aparición de líneas finas y arrugas y creando un efecto de luminosidad al instante. "Además de su formulación rica en péptidos, este contorno de ojos incluye hesperidina, un componente que se encuentra de forma natural en las frutas cítricas, la hesperidina mejora la circulación sanguínea y fortalece las paredes capilares para lograr un contorno de ojos más luminoso". describe Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Eyelift Peptides de Medik8

Precio: 56€. Disponible en medik8.es

SPA your eyes

La tendencia actual es incluir en la rutina de belleza unos globos refrescantes para el contorno de los ojos que muchas gurús de belleza ya han hecho notorios y que marcas como Omorovicza han puesto a la venta. Se guardan en la nevera para que su contenido líquido se mantenga frío, y se aplican realizando un pequeño masaje. El área del contorno de los ojos, con mayor tendencia a inflamarse, se apoya en el poder descongestivo de esta herramienta haciendo drenaje linfático. "Para ello, deberemos dirigirlo suavemente siempre desde las zonas internas del rostro hacia el exterior. Por ejemplo, desde la nariz hacia la sien o desde las cejas hacia la línea del cabello... será mejor siempre con un suero o con un contorno de ojos, con una pequeña cantidad en este último caso, no mayor a un grano de arroz para ambos lados.", comenta Nieto.

Cooling Derma-Globes de Omorovicza

Precio: 115€ Disponible en purenichelab.com