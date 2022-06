Ambients Artesanía cumple 10 años fabricando juguetes taurinos artesanales en España Comunicae

martes, 28 de junio de 2022, 09:02 h (CET) De la afición por el mundo del toro, a la fabricación de maquetas y juguetes taurinos y ecuestres de forma profesional. Así nace hace más de 10 años Juguetes Taurinos Ambients Artesanía, una empresa especializada en la creación y venta artículos de toros y de caballos Hace más de una década José Manuel París decidió emprender y crear la tienda de juguetes taurinos Ambients Artesanía, convirtiendo su pasión por la creación de juguetes artesanales en su profesión. Inspirado por los festejos populares de su localidad de origen, La Vall d'Uixó (Castellón), y por los eventos del mundo del toro más reconocidos de la geografía española, como los encierros de San Fermín o la feria de San Isidro, entre otros. Desde hace años, los aficionados a la tauromaquia encuentran en su tienda online una gran variedad de artículos de coleccionista hechos a mano. El taller cuenta con una extensa colección de artículos que ha ido perfeccionando y adaptando con el paso del tiempo.

Juguetes taurinos artesanos, el sello de identidad de Ambients Artesanía

Con dedicación y atención a cada detalle, la creación de sus juguetes taurinos se realiza con materiales de calidad para que duren el tiempo. Y es que no solo sirven como juego, sino que, en muchas ocasiones, las miniaturas forman parte de colecciones de los más aficionados al mundo del toro. "Desde que lanzamos nuestra tienda taurina online, muchos aficionados y coleccionistas encuentran los juguetes taurinos y artículos de toros hechos a mano que hasta la fecha no podían encontrar anteriormente en Internet", indica el fundador de Ambients Artesanía.

La plaza de toros de madera es uno de los artículos taurinos más demandados de Ambients Artesanía. Cada modelo se fabrica totalmente a mano, e incluye todo tipo de detalles. Los carretones también son muy populares, en especial, en localidades que celebran toros en la calle. También se ha especializado en el diseño, reproducción y fabricación de juguetes como toriles, corrales, dehesas, camiones y diseños exclusivos de clics.

En este video muestran una curiosa animación hecha con sus juguetes, representando el embarque de los toros desde los corrales del campo hasta su entrada en el camión de transporte. Puedes ver su video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=WXj6f9g3wLg

La tienda taurina online especializada en juguetes de referencia en Internet

Ambients Artesanía es la web taurina de referencia en todo Internet en cuanto a la fabricación de juguetes de toros artesanos. Sus productos no solamente se pueden encontrar en su web, sino que se exportan a nivel internacional a todo tipo de jugueterías. De hecho, es una de las primeras páginas web especializadas en este tipo de productos. "Cuando empezamos este proyecto, no había otras tiendas iguales en Internet. Hoy en día, hay muchas. Pero nosotros intentamos mantener la esencia de nuestra artesanía en cada uno de los productos que fabricamos. Además, el cliente cuenta con una atención personalizada y cercana desde el primer día".

Aunque cada vez los juguetes son más digitales, muchas personas siguen prefiriendo artículos hechos a mano. Si bien, los gustos van variando a lo largo de los años. Y es algo de lo que en Ambients Artesanía son conocedores. "Estamos trabajando en nuevos diseños y productos, no solo relacionados con el toro, sino también se están desarrollando artículos del mundo ecuestre, una temática muy popular entre los pequeños".

Con esta tienda online, los más aficionados al toro pueden adquirir auténticos juguetes, miniaturas y reproducciones para coleccionar de esta temática al alcance de un clic. Puedes encontrar su tienda taurina en:

Juguetes Taurinos - Ambients Artesanía

Carrer Fusteria, nº 2, 12600 La Vall d'Uixó, Castelló

https://grupoambients.com

https://www.google.com/maps?cid=3191787618467968426

