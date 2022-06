¿Cómo es posible que algo tan cotidiano como masticar los alimentos suponga un gran reto para algunas personas? Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 09:13 h (CET)

Así es, esto qué es tan habitual de hacer todos los días conlleva una gran dificultad para aquellas personas que cuentan con ausencias dentales.

Estas pueden ser causadas por varios motivos, ya sea por un accidente pasado que haya hecho perder algunos dientes, el padecimiento de alguna enfermedad que provoque la caída de dientes, como es el caso de la enfermedad de las encías, o bien por el paso de los años que va haciendo que la estructura maxilar sea menos resistente.

Los motivos pueden ser muchos, pero lo que sí es seguro es que es algo que reduce significativamente la calidad de vida de la persona.

Esto es algo que viven de primera mano los pacientes que visitan DeltaDent, una clínica dental Madrid, en el barrio de Chamartín. Ellos, llevan años de experiencia tratando a pacientes con estos casos con el objetivo de que vuelvan a recuperar la funcionalidad de su boca. Ahora bien, existen muchos tipos de implantes dentales, ya que cada persona tiene unas necesidades y requerimientos diferentes, ¿cuáles emplea este dentista de Madrid?

Tipos de implantes dentales en la clínica dental de Chamartín Los implantes dentales se colocan en el hueso maxilar a través de una especie de tornillo que puede estar hecho de diversos materiales, donde se enrosca en él la corona. Una vez instaurado se deberá de esperar un tiempo para que se cicatrice, llamado a este proceso la osteointegración.

Estos dentistas de Chamartín analizan el estado de la boca del paciente con el objetivo de escoger aquel implante que sea más idóneo para él. Entre los que emplean se encuentran varias opciones.

En función del material con el que están fabricados En primer lugar, se encuentra el titanio. Este es el material más empleado para implantes dentales por sus especialistas, ya que cuenta con características tan necesarias como la biocompatibilidad. Siendo también un material de larga durabilidad gracias a su dureza y que permite una óptima osteointegración, teniendo un índice de rechazo muy bajo por parte de la boca del paciente.

En segundo lugar, el zirconio. Si lo que se busca es tener una mejor estética y que el implante pase lo más desapercibido posible, el zirconio es el material ideal, ya que tienen un color muy similar al de los dientes.

Además, también es una opción que se emplea en aquellas personas que son alérgicas a los metales y no pueden tener implantes de titanio.

En función del procedimiento quirúrgico Por un lado, se encentra el procedimiento en 2 fases. Este es el procedimiento de toda la vida, pero aun así hay muchas personas que lo desconocen, por lo que hay que aclarar de qué trata.

Se realiza una pequeña abertura en la encía con el objetivo de dejar el hueso expuesto y colocar ahí el implante. Posteriormente, comienza la fase de osteointegración, también llamada la etapa de cicatrización, la cual dura, aproximadamente, 3 meses.

Una vez se haya comprobado que se ha implantado correctamente, se pasa a colocar el pilar y la corona.

Por otro lado, están los implantes dentales inmediatos. Son muchas las personas que no conocen este procedimiento, el cual es una gran ventaja para aquellas personas que quieran recuperar cuanto antes la funcionalidad de su boca y estética de su sonrisa.

Esta clase de implantes se emplean cuando se ha realizado en el momento de la consulta una extracción de una pieza dental que se encontraba dañada. En ese momento, se coloca una corona dental provisional sobre el implante para que así el paciente pueda masticar correctamente y solvente su ausencia dental mientras espera los 3 meses que dura el proceso de osteointegración. Así que durante ese tiempo es como si ya se tuviera la prótesis final.

Una vez pasado ese tiempo, se retira la corona provisional y se coloca la definitiva.

¿Cómo mejorará la calidad de vida estos implantes dentales de Madrid? Una de las razones principales por las que se debe realizar este procedimiento es para solventar los problemas que se tengan para masticar correctamente los alimentos. Esto es muy importante solucionarlo porque no solo limita el tipo de alimentos que se pueden consumir, sino que además, esto puede derivar en problemas digestivos, ya que no se están triturando los alimentos de forma correcta.

Con los implantes dentales se podrán evitar estos problemas y comer los platos que se deseen sin limitación alguna.

También, si se cuenta con pocas piezas dentales, se podrían desarrollar problemas fonéticos, teniendo dificultades para articular correctamente algunos sonidos. Con la colocación de los implantes dentales se conseguirá hablar de forma fluida. Y, por supuesto, mejorará enormemente la estética de la sonrisa, algo clave para tener una mayor seguridad y confianza para sonreír.

En caso de querer realizar este tratamiento para mejorar la calidad de vida, una perfecta alternativa es acudir a esta clínica dental situada de Chamartín, DeltaDent.



