Hoteles Desconecta2 inaugura la temporada de verano con la apertura de su piscina infinita

martes, 28 de junio de 2022, 08:03 h (CET) La inauguración tuvo lugar el pasado 23 de junio, con una fiesta de temática ibicenca en la que los asistentes pudieron celebrar la llegada del verano El pasado jueves 23 de junio tuvo lugar la inauguración de la piscina infinita de Hoteles Desconecta2, hotel boutique de cinco estrellas situado en el entorno de Monesterio (Badajoz), con la que el establecimiento da la bienvenida a su primera temporada de verano tras su reciente apertura en el mes de enero.

La celebración contó con la presencia de numerosos asistentes, que pudieron refrescarse en su espléndida piscina y disfrutar de una sabrosa barbacoa acompañada de cerveza, refrescos y mojitos, contemplando las extraordinarias vistas de la piscina al paisaje natural. Posteriormente, la velada continuó en la terraza del hotel, amenizada por Deephouse & Chill Out DJ.

Nuevas experiencias para vivir el verano y desconectar en la naturaleza

Con la inauguración de su piscina, Hoteles Desconecta2 ofrece durante los meses de verano el ‘Pack Piscina Infinita’ para todas aquellas personas que no estén alojadas en el hotel. Esta oferta permite disfrutar durante un día de su piscina y la extraordinaria naturaleza que la rodea, acompañado de su exquisito menú ‘Chill & Swim’, diseñado por su chef. El pack tiene plazas limitadas y un precio de 55€, pudiendo consultar toda la información en este enlace: https://hotelesdesconecta2.com/siente-el-verano/.

Además, el hotel ofrece en los próximos meses más oportunidades para disfrutar en sintonía con la naturaleza, como la experiencia ‘Carta Estelar Tentudía’, con la que Hoteles Desconecta2 propone contemplar y sumergirte en la impresionante belleza del universo y el cielo estrellado de Extremadura mientras disfrutas de una copa de vino y saboreas la exquisita gastronomía de la tierra.

La experiencia se celebra el próximo 16 de julio y, por un precio de 60€, incluye una cena de degustación de su restaurante ‘La Flor de la Candela’ junto con una observación de estrellas dirigida por Víctor M. Guareño, en la que adentrarás con el telescopio a objetos del cielo profundo: https://hotelesdesconecta2.com/carta-estelar-tentudia/.

Por otro lado, del 2 al 4 de septiembre se celebra en el hotel el ‘Retiro de Constelaciones Familiares’, dirigido por la reputada terapeuta holística Graciela del Campo Vara. Una experiencia única y transformadora rodeada de la naturaleza, que puedes conocer aquí: https://www.gracieladelcampovara.com/retiro-de-constelaciones-familiares/.

A comienzos de la temporada otoñal Hoteles Desconecta2 acoge ‘Find your Balance’, un programa totalmente único por su alianza entre arte, naturaleza y persona en el que la persona asistente aprenderá nuevos hábitos y recursos para optimizar su salud, resiliencia y capacidad para afrontar la vida con menos estrés.

El programa tendrá lugar el fin de semana del 7 al 9 de octubre, en incluye actividades como yoga, meditación, paseos por la naturaleza, sesiones en la piscina termal y un menú diseñado especialmente para la ocasión, con alimentos saludables y propios de la zona. La reserva de plazas puede realizarse en este enlace: https://hotelesdesconecta2.com/find-your-balance/.

Hoteles Desconecta2 tiene previsto anunciar próximamente otras novedades y nuevos eventos para este verano a través de sus redes sociales y en su página web: https://hotelesdesconecta2.com/experiencias/.

Sobre Hoteles Desconecta2

El lujo de la desconexión digital llega a Extremadura de la mano de Hoteles Desconecta2, en un enclave paradisíaco situado en el municipio de Monesterio, Badajoz, con la creación de un hotel boutique rural de cinco estrellas. Un lugar para encontrarse, alejado del ritmo cotidiano, donde se cuida y trabajan el bienestar individual y la reconexión física y emocional.

Hoteles Desconecta2 es la nueva línea de negocio de Media Interactiva, multinacional especializada en tecnología y contenido educativo. Supone un nuevo concepto de hotel de lujo en el que, además del alojamiento y la gastronomía con los máximos estándares de calidad, los clientes disfrutan de todas las comodidades para contribuir a su bienestar físico, emocional y a su crecimiento personal.

El edificio y la decoración, cuidada al mínimo detalle, ha sido un proyecto integral de los propietarios Laura Morillo y Sam Brocal junto a los arquitectos José Luis Pérez Halcón, Iván García Borrero y Francisco Santisteban, con una inversión total de 2,7 millones de euros y cofinanciado por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto constituye una clara innovación dentro del sector turístico, creando experiencias completamente personalizadas para diferentes clientes, al mismo tiempo que asegura el respeto a la naturaleza y al entorno único que le rodea.

Se ubica en un edificio plenamente integrado en la naturaleza de 1.000 m² con 30 hectáreas de parcela y una zona de piscina con más de 553 m². Se trata de un alojamiento de gran lujo de solo nueve habitaciones completamente orientado al bienestar y descanso pleno de sus huéspedes. Para conseguirlo, sus instalaciones cuentan con piscina exterior, spa, gimnasio, restaurante y una amplia terraza exterior con extraordinarias vistas al Pantano de Tentudía.

Del mismo modo, dispone de unas características ideales para realizar convenciones y encuentros empresariales (presentaciones de producto, teambuildings, formaciones, etc.) gracias a su amplio salón de 212 m² y zona de comidas exterior de 420 m², todo tipo de eventos (almuerzos, bodas, reuniones de empresa, etc.) o simplemente para pasar unas vacaciones en un entorno natural idílico y con el máximo cuidado de los detalles en el interior.

