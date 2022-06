¿Cuáles son los mejores meses para la compraventa de una vivienda?, según Te Compro La Casa Emprendedores de Hoy

En la actualidad, el sector inmobiliario en España se ha mantenido en una buena racha, siendo la compraventa de vivienda una de las operaciones con mayor avance en la industria tras la pandemia. Estadísticas recientes reflejan que, en marzo del 2022, este tipo de operaciones subieron un 25,6 % en comparación con el año anterior, lo que refleja un total de 59.272 transacciones de compraventa.

Con base en estos números, especialistas apuntan al alza progresiva del mercado, durante el segundo trimestre de este año. Por ello, desde Te Compro La Casa, recomiendan considerar algunos criterios para invertir en el sector inmobiliario, como por ejemplo la mejor temporada para llevar a cabo la compraventa de una propiedad.

¿En qué meses es mejor llevar a cabo la compraventa de una vivienda? La compraventa de una propiedad requiere considerar varios factores, desde el presupuesto disponible hasta las necesidades de vivienda de la persona o familia. Sin embargo, existen otros aspectos claves que, en ocasiones, no suelen tenerse en cuenta y uno de ellos es saber cuál es la mejor época del año para comprar.

Según los especialistas de Te Compro La Casa, no es igual invertir en el sector inmobiliario durante el verano, que es la temporada vacacional y, por ende, muchas opciones están reservadas, que en primavera, cuando existe una mayor competencia. En este sentido, los expertos señalan que la búsqueda de pisos tiene su pico más alto entre los meses de mayo y septiembre por diferentes razones, como por ejemplo la proximidad de las vacaciones y un clima más agradable.

La temporada de invierno es considerada por los expertos como una alternativa favorable para quienes desean comprar. Esto se debe a que las ofertas que se mantienen en el sector inmobiliario para la época son las propiedades que no se han vendido a lo largo del año. Por lo cual, su precio tiende a ser más accesible, incluso puede existir la posibilidad de una rebaja.

Las temporadas más recomendables son verano y otoño Desde la perspectiva de los especialistas en el sector inmobiliario, las temporadas de verano y otoño son las más recomendables para adquirir una propiedad. Específicamente, el mes de octubre destaca como el mes ideal para realizar este tipo de inversión. Los profesionales de Te Compro La Casa, inciden en que, durante la estación otoñal, es posible encontrar una amplia lista de opciones, sobre todo propiedades de obra nueva.

El incremento de la oferta durante el otoño supone una disminución en los precios de las viviendas, al mismo tiempo, por ser el último trimestre del año las entidades bancarias tienden a ofrecer condiciones más beneficiosas en créditos para así cumplir con sus objetivos financieros. Por lo cual, es recomendable solicitar un crédito para comprar una propiedad en los meses de septiembre y octubre.

Hay que recordar que el mercado inmobiliario tiende a variar constantemente, por ello, consultar con agencias especializadas como Te Compro La Casa puede resultar lo más conveniente antes de llevar a cabo la compraventa de una propiedad.



