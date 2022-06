Carlos Moro suma Sanclodio a su conjunto de bodegas boutique Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de junio de 2022, 18:10 h (CET)

El reconocido bodeguero y presidente de Bodegas Familiares Matarromera, Carlos Moro, presenta su historia personal y empresarial en un viaje, a través de sus vinos, por algunas de las mejores zonas enológicas españolas, tras la reciente incorporación de Bodega Sanclodio en la DO Ribeiro.

Una búsqueda incesante de la excelencia e identidad de estas tierras que se materializa en unos vinos únicos, producto de un minucioso trabajo con las bodegas boutique elegidas con dedicación, cariño y gran pasión por el vino, volcados en todo su recorrido profesional a lo largo de sus más de tres décadas de actividad en el sector.

Según el propio Carlos Moro, en este viaje “destacamos nuestra apuesta y convencimiento por apoyar una forma de elaborar única y diferente. Un viaje a través de pequeñas bodegas que se convierten en emblemas destacados de nuestra familia. Apoyarlas, mimarlas y ayudarlas a sacar lo mejor de sí mismas es nuestro compromiso con la tierra y el legado que deseamos dejar en el mundo del vino”.

Primera etapa del viaje: Sanclodio, DO Ribeiro Este viaje comienza en Galicia, concretamente en el margen izquierdo del río Avia. Son tierras que pertenecieron a los monjes del monasterio de Oseira y después a los de San Clodio. Son 4 fincas bien cuidadas de más de 9 hectáreas en total, donde prosperan las variedades autóctonas de loureiro, treixadura, albariño y godello. “Bodega Sanclodio es la última joya vinícola que hemos descubierto y que hemos querido incorporar a nuestra familia. Nuestra vocación es descubrir pequeñas bodegas boutique que están desarrollando productos excepcionales y ayudarlas a mejorar la calidad de sus productos a través del conocimiento de las últimas tecnologías”, asegura el empresario. Hasta mayo de este mismo año, la Bodega Sanclodio fue propiedad del cineasta José Luis Cuerda. Desde su salida al mercado en 2003, Sanclodio se posicionó automáticamente entre los vinos de la zona de más prestigio, reconocido por las guías y publicaciones vinícolas de forma unánime.

Segunda etapa del viaje: CM Viña Tenencia, DO Ribeiro La pequeña parcela que da origen a CM Viña Tenencia se encuentra a pocos kilómetros de Bodega Sanclodio. Este coupage de las variedades autóctonas de la zona (godello, treixadura y albariño) es producto de la primera incursión de Carlos Moro en la DO Ribeiro, en colaboración con viticultores de la zona. CM Viña Tenencia forma parte de la colección de vinos de finca de Carlos Moro: 6 vinos exclusivos seleccionados entre las parcelas más cualitativas de cada una de las denominaciones de origen en las que tiene presencia la empresa: Ribeiro, Ribera del Duero, Rioja, Cigales, Rueda y Toro.

Tercera etapa: CM Viña Garuele, DOCa Rioja Más allá de las tierras gallegas, en la Rioja Alta y, en concreto, en los fabulosos parajes que brinda San Vicente de la Sonsierra, se encuentra Bodega Carlos Moro, uno de los proyectos más personales de la empresa y con nombre propio.

Bodega Carlos Moro dispone de más de 20 hectáreas de viñedo propio repartidas en parcelas ubicadas en La Rioja y Labastida (Álava). Viña Garugele, el viñedo plantado en vaso en 1940 en esta población, es uno de los pocos Viñedos Singulares de la DOCa Rioja, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este viñedo se encuentra en el norte del río Ebro a unas pocas hectáreas del extremo noroeste de Rioja Alta, donde las viñas están a una mayor altitud, aproximadamente a los 500 metros sobre el nivel del mar. La pequeña superficie del viñedo y su reducido rendimiento acarrean una producción muy escasa. El resultado de ello es un vino único, de gran personalidad y elegancia. Tanto es así, que Wine Enthusiast, la reconocida revista norteamericana especializada en el mundo del vino, le otorgó un total de 94 puntos en 2020.

De Rioja a Ribera del Duero: Emina Emoción y su bodega sostenible Dejando la Rioja para llegar a Ribera de Duero, otra de las zonas vitivinícolas de España más conocidas y reconocidas, se encuentra una de las bodegas más innovadoras y sostenibles en España: Bodega Emina, o lo que es lo mismo, el primer centro integral de desarrollo sostenible de una bodega en el mundo. El objetivo de la bodega es condensar todas las emociones del sol, la vid, el viento, la tierra y las personas de la Ribera del Duero en un vino de autor: Emina Emoción.

Emina Emoción se prepara a partir de uvas de la variedad Tempranillo en Valbuena de Duero, en plena Milla de Oro de la Ribera. Después de una triple selección de uva y una medida crianza en barricas de roble francés se obtiene pura emoción en cada copa.

Destino del viaje en la DO Toro: Cyan Prestigio El nombre que recibe Bodega Cyan no es casual. Por un lado, es una representación de los reflejos azulados propios del vino, pero también escribe la historia de una pequeña ave de poco más de 30 cm con unas alas y larga cola de color azul intenso características: Cyanopica. Esta ave tiene su hábitat en dos únicas zonas en el mundo, la zona de Toro y en Asia, a casi 10.000 km de distancia. Aquí se encuentra Cyan, una coqueta bodega totalmente ecológica que prepara vinos de limitada producción y muy cualitativos con la uva autóctona de la D.O. Toro, la Tinta de Toro, como Cyan Prestigio, un tempranillo que acaba de recibir la Medalla de Oro del reconocido concurso internacional de Decanter.

Según Carlos Moro, “hoy compartimos un viaje soñado por mí hace décadas. Un viaje a través de algunas de las bodegas que tenemos en diversas denominaciones de origen, con el objetivo de trasladaros la riqueza de nuestras tierras y parte del alma de todos los que formamos esta gran familia”.

Carlos Moro, pasión por la tierra En 1988, hace más de 30 años, Carlos Moro se lanzó a una aventura incierta: recuperar la tradición familiar de cultivar viñedos y dedicarse a la elaboración de vinos óptimos en las mejores zonas del país. A día de hoy, está presente en 6 denominaciones de origen mediante 10 bodegas, proyectos muy cualitativos de elaboraciones limitadas que brindan lo mejor de la tierra respetando el medioambiente al máximo.

Sus vinos se encuentran en más de 80 países gracias al reconocimiento nacional e internacional de la empresa, pionera también en la elaboración de destilados, aceites de oliva virgen extra, cosméticos naturales y vinos sin alcohol.



