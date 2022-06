El tiempo se acaba Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

martes, 28 de junio de 2022, 08:31 h (CET) ¿Soy pesimista por que soy anciano? Puede ser. Pero la situación actual del mundo está provocada por que Satanás se ha convertido en el rey del mudo, todo lo ha invadido: política, familia, economía y hasta la misma Iglesia Católica está dando pruebas de que Satanás se ha infiltrado en el Templo Santo de Dios.

Pero tenemos que reconocer que hay una multitud cada vez mayor que se enfrenta al Padre de la Mentira, y existe una batalla mundial poco conocida por que perjudica a los planes del Impío que trata de ocultar esta realidad. Estamos en los más álgido de esta batalla. El hombre ha sido creado por Dios por Amor y le ha hecho semejante a El, por tanto todas las personas humanas sienten esa necesidad interior de buscar a Dios que es el único que puede traer paz y amor a su corazón. Las profecías se tienen que cumplir y hay muchas pruebas de que esta era se acaba, pruebas que fueron dadas a conocer por Cristo, para que perseverásemos en las pruebas de la Gran Tribulación.

Todo parece que está perdido, hasta la Santa Iglesia Católica sufrirá unas pruebas terribles, pero no tengamos miedo, el mismo Cristo dijo: "No temáis, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados." Por tanto no hay razón para el desánimo, si vivimos unidos a Cristo participamos de su Vida Divina, la cual nos hace invencibles y con la protección de la Santísima Virgen, Madre de Dios y nuestra, tenemos asegurada nuestra perseverancia y participaremos gozosos del triunfo de Cristo sobre Satanás, que será precipitado junto a sus esbirros, a los profundos infiernos.

