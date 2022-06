La soberanía de España Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 28 de junio de 2022, 08:21 h (CET) Hablando de las elecciones andaluzas, yo creo que Le Pen es la única que siempre apostó por la soberanía Nacional de Francia y de ahí le vino su triunfo. Lamento que, en España, independientemente de sus ideologías, no haya ningún partido que haya apostado por nuestra soberanía.

Desde Podemos, pasando por el PSOE y terminando en Vox, han apostado por el bien quedar, por su continuidad, más que por el bien de España. No nos enseñan el discurso absolutamente brillante de Putin, hablando del tema de la soberanía Nacional. Donde dijo que un país que no es soberano, que no se puede ni siquiera mantener a sí mismo y que depende de la aprobación, o de financiación constante de otros, es un país que está abocado a la desaparición.

Están socavando a todos y cada uno de los países europeos. Están borrando las identidades nacionales y la soberanía nacional de los países de Europa. Y ojalá la población entienda que el problema de la crisis no es Putin. Y, más allá de pagar de nuestro bolsillo las sanciones que nosotros mismos impusimos a Rusia y que van en contra de los interesases de los países de Europa. A nivel Nacional, para mí no hay nada peor que perder la soberanía propia. Y en este sentido, creo que Viktor Orbán, es un político al que se le vota porque por encima de todo defiende los intereses de Hungría. Y el problema de Polonia, es que el pueblo pone por delante el odio que le tiene a Rusia por encima del interés económico del país. Porque, cortar el gas ruso es un suicidio económico, que es lo que está sucediendo en estos momentos.

