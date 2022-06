Éxito del nuevo servicio de café urgente a domicilio para restauración y particulares creado por Caffè Bocca della Verità Emprendedores de Hoy

Hace poco, se anunciaba este nuevo servicio de Café Urgente y, a tan solo unas semanas, está resultando un servicio muy valorado por los profesionales.

Madrid ha tenido una demanda que ha superado las expectativas de sus creadores y equipo. Muy de cerca, le siguen otras provincias donde ha iniciado el proyecto.

El café es una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo y es una bebida indispensable que suele encontrarse en reuniones familiares, laborales, oficina o cualquier cafetería del mundo. No obstante, el auténtico sabor italiano en una taza de café llega a España de la mano de Caffè Bocca della Verità, quienes ofrecen una increíble experiencia cafetera en cada sorbo. Actualmente, la empresa ofrece con éxito el nuevo servicio de café urgente a domicilio como un apoyo a sus clientes.

El servicio de Café Urgente a domicilio con partners de confianza de Caffè Bocca della Verità Café Urgente es un servicio diseñado por la marca italiana “Caffè Bocca della Verità” para resolver la provisión de este producto en servicios de restauración y catering e incluso para atender las necesidades puntuales del consumidor particular. Está disponible las 24 horas del día, durante todo el año, sin interrupciones, y su cobertura abarca todo el territorio peninsular. Los consumidores pueden pedir su café a través del móvil u ordenador, entrando a la web y seleccionando su provincia. La plataforma localiza el centro más cercano y el pedido del cliente viene atendido. Actualmente, el consumo de café se ha disparado en el mundo; las redes sociales han permitido conocer diferentes preparaciones alejadas de la tradicional tasa de café haciendo que el producto sea más atractivo. Ante esta fuerte demanda, Café Urgente ofrece servicio de calidad integral en cualquier parte de España las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto es posible, según la firma, gracias a los buenos acuerdos establecidos con buenas empresas y buenos gestores del sector de la alimentación en España.

El éxito del nuevo servicio de Café Urgente va más allá de la disponibilidad, se debe al acompañamiento frecuente y productos de calidad que ofrece. Además de destacar en el mercado por tener presentaciones del grano que son cuidadas minuciosamente en cada proceso para obtener una alta calidad en café en grano, café molido o solubles.

El auténtico sabor italiano llega a España con Caffè Bocca della Verità Caffè Bocca della Verità es una firma de café italiana que ofrece servicio personalizado en toda la península. La tradición de un café de alta calidad se siente en cada sorbo. La empresa cuenta con sus propios campos de cultivo de café en 3 continentes, lo que hace que al consumir el producto aparte de destacar la calidad, se hable de experiencia y de una cuidada selección y elaboración de refinados blends exclusivos del maestro cafetero.

Disfrutar del auténtico sabor del café italiano es posible en cualquier lugar de España, gracias al servicio de Caffè Bocca della Verità. Actualmente, solo está disponible el formato de café en grano, pero en unos días, se incorporará una cuidada oferta de tés de alta calidad y café en otros formatos como cápsulas compatibles en formato Nespresso, Espresso Point, Dolce Gusto, A Modo Mio, ESSE de 44 mm., Lavazza Blue y otras que han sugerido sus clientes. Para solicitar algún producto o tener uno específico, solo se debe consultar la página web de la firma, realizar el pedido y en un tiempo acorde a las necesidades, recibir la mercancía. Bueno y Rápido.



