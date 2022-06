Los beneficios de la digitalización en el sector HORECA Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La hostelería y la restauración han sido uno de los sectores más golpeados por los efectos de la pandemia.

Sin embargo, esto ha servido para entender la necesidad prioritaria de digitalizar estos negocios, no solo para mantenerse competitivos, sino para sobrevivir en el mercado. Este proceso ha ayudado a optimizar la gestión, alcanzar a más clientes y potenciar la rentabilidad. Hosteltáctil presenta distintas soluciones agrupadas en un completo software de gestión diseñado exclusivamente para el sector HORECA, con el fin de proporcionar todos los beneficios que ofrece la era digital.

¿Cuáles son las ventajas de la digitalización en el sector HORECA? La digitalización ha llegado para quedarse y es clave para el desarrollo y el crecimiento de cualquier negocio. El sector HORECA no es la excepción y muchos locales ya han comenzado a disfrutar de los beneficios y las oportunidades que ofrecen las innovaciones tecnológicas. Entre estas ventajas, se encuentra la mejora de la gestión del negocio, que facilita el control y monitorización en tiempo real de todos los aspectos de la empresa, a través de un mismo software.

Por otro lado, ayuda a ofrecer un mejor servicio a los clientes, permitiendo, por ejemplo, conocer la carta de productos del restaurante a través de la web de forma interactiva. También facilita hacer un pedido a domicilio o pagar a través de una app. Las aportaciones de Hostestáctil a la digitalización del sector HORECA se traducen en mayores ventas, mejor control del negocio y, por supuesto, un mayor número de clientes satisfechos.

Hosteltáctil, un software de gestión diseñado para negocios de hostelería Hosteltáctil es un software de gestión TPV para el sector de la hostelería, que permite controlar y gestionar eficientemente un negocio desde cualquier lugar, de forma rápida y sencilla. Dentro del restaurante, el software proporciona soluciones de telecomanda, monitor de cocina, cajón portamonedas y pasarela electrónica de pago. Para la administración y gestión ofrece servicios de back office, datos en tiempo real, business intelligence, centralización de datos y gestión de RR. HH. Por último, en cuanto a la relación con el cliente, Hosteltáctil digitaliza el servicio de reservas, delivery, carta en línea, pedido en mesa, pago en mesa y mucho más.

Todas estas herramientas digitales, sumadas al diseño intuitivo de este software de gestión, ayudan a cualquier negocio del sector HORECA a mejorar la calidad de sus servicios, reduciendo los errores en aspectos como las comandas o el cobro. Además, sirve para atraer a más clientes, garantizándoles una experiencia más agradable, interactiva, eficiente y completa. Al día de hoy, este software de gestión hostelera ya ha logrado digitalizar a más de 10.000 negocios a lo largo de todo el territorio español.



