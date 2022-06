Tuccibel pone a la venta al público una edición exclusiva del vino Crianza Tuccibel Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Los vinos de lujo son artículos de categoría exclusiva que se producen de forma limitada y van destinados a públicos selectos que saben apreciar de manera especial la calidad de este producto.

Una de las empresas españolas con gran reconocimiento en el sector vinícola es Tuccibel, la cual expone sus productos mediante un sistema de asociados desde su página web. Sin embargo, próximamente lanzará al mercado una colección exclusiva de Crianza Tuccibel, 250ud año 2018 para todos los interesados que no sean socios de esta marca.

Los vinos de Tuccibel ahora disponibles en Amazon La degustación de vinos es, para muchos, una forma de pasatiempo, mientras que para un grupo muy distinguido esto significa un arte que solo puede ser disfrutado por los más selectos paladares. Debido al reducido público que tiene este tipo de vino, las empresas que lo producen suelen crear un sistema de membresía al que pueden acceder solo los interesados en adquirir estos exquisitos artículos.

Tuccibel es ejemplo de ello, ya que presenta sus servicios de forma exclusiva para los clientes que se hayan registrado como socios de la compañía. Sin embargo, los vinos de esta marca han sido tan demandados por clientes no pertenecientes a la sociedad que la empresa ha decidido sacar una colección a la venta pública. El producto elegido para ello es un vino crianza del año 2018 que será vendido en grupos de 50 unidades para un total de 250 unidades disponibles. La plataforma elegida para su comercialización es Amazon, a través de la cual todos los interesados pueden optar por adquirir uno de estos vinos de colección.

Piezas de arte de reconocimiento internacional La particularidad de los vinos de esta marca se debe a un cuidadoso y muy exigente proceso de elaboración que inicia con un cultivo orgánico libre de cualquier producto químico. De hecho, en los viñedos no se utiliza ningún tipo de fertilizantes o productos para matar plagas o eliminar enfermedades de los árboles. Además, el proceso de recogida de las uvas utilizadas se realiza a mano y los cosechadores eligen, únicamente, los racimos que tengan el mejor nivel de pureza y aporten calidad al producto.De igual forma, el resto de creación del vino está marcado por una calidad tan alta que es considerado una elegante obra de arte y un exquisito artículo de coleccionismo.

Las personas que estén interesadas en adquirir vinos de Tuccibel tienen la oportunidad de comprar los de la colección crianza 2018 que será lanzada próximamente en Amazon. De esta manera, podrán disfrutar de una de las ediciones representativas de esta marca productora de vinos de lujo.



