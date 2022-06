ManyContacts.com, la herramienta WhatsApp multiagente para concesionarios Emprendedores de Hoy

WhatsApp multiusuarios es una herramienta que ofrece múltiples y diversas funcionalidades. En esta línea, ManyContacts.com es una herramienta de WhatsApp multiagente para concesionarios que brinda la posibilidad de potenciar la comunicación con los clientes, colaboración entre los empleados, seguimiento de incidencias, contacto con taller, etc.

Todos los concesionarios que interactúan con sus trabajadores de distintos departamentos y el cliente final deberían pasarse a WhatsApp debido la experiencia que tiene la empresa y el feedback positivo de los clientes que recalca la inmediatez que ofrece el uso de esta herramienta multiagente de WhatsApp.

La venta de coches y motos nuevas y de segunda mano, financiación y cita del taller, todo desde un mismo número de WhatsApp, con todos los empleados conectados, es posible con esta herramienta. La función principal de WhatsApp multiusuarios es la de crear equipos y asignar a personas o grupos el chat correspondiente. Así, se pueden dividir, por ejemplo, por: coches/motos nuevos, segunda mano, financiación y taller, para después asignar cada chat al equipo correspondiente y que el trabajador de ese departamento pueda hacer un seguimiento de esa conversación.

Lo realmente interesante es que cada trabajador tiene la posibilidad de personalizar a su gusto lo que ve en su interfaz. Por ejemplo, la persona que está en el equipo de financiación solo va a ver el grupo de “financiación” no va a tener ninguna distracción con otros grupos en los que no colabora.

Las formas de empezar una conversación y las distintas funcionalidades de WhatsApp multiagente La primera forma se basa en que se puede recibir un chat de un cliente al número de WhatsApp y la segunda en que se puede empezar un nuevo chat.

En este caso, un cliente ha escrito al número de WhatsApp de la empresa. Lo primero que recibiría el cliente sería una respuesta automática que se ha creado previamente como mensaje de bienvenida en la cual se le pide al cliente la siguiente información. En el caso en el que se reciba un chat fuera del horario laboral, el cliente recibirá un mensaje de ausencia en el que les informamos cuál es el horario de atención al cliente y que la empresa se pondrá en contacto con él lo antes posible.

Dentro de cada conversación, aparte de poder enviar archivos adjuntos, imágenes, vídeos, emojis, notas de voz… hay dos herramientas muy potentes. Añadir notas etiquetando a otro trabajador para que haya una colaboración entre ellos y la posibilidad de añadir recordatorios. Toda esta información solo la ven los trabajadores, en ningún caso lo ve el cliente.

Estas son solo unas pocas cosas que se pueden realizar con ManyContacts, la herramienta de WhatsApp multiagente para concesionarios que permitirá tener a todos los clientes y trabajadores desde una sola herramienta.

Si se quiere conocer más acerca de esta herramienta, se puede entrar en el canal de YouTube de ManyContacts, donde se explican en profundidad todas las funcionalidades o ponerse en contacto con la empresa para ver la posibilidad de como ayudar mejorar la empresa.



