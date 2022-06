Multiply School y su curso de marketing y ventas para generar leads Emprendedores de Hoy

Las herramientas de marketing digital representan, en la actualidad, uno de los mejores aliados para las empresas, gracias a las diversas funcionalidades que ofrecen para innovar en la gestión de la compañía. Una de estas es la posibilidad de monitorizar y analizar las reacciones, información e intereses de los clientes en relación con la oferta del respectivo negocio, a fin de conocer sus preferencias y ampliar el volumen de clientes potenciales.

Algunas empresas, sobre todo emergentes, no cuentan con los recursos para realizar estos análisis y herramientas por sí solas. Para estas situaciones, una solución efectiva radica en los cursos de marketingy ventas que ofrece Multiply School, una institución que brinda una formación efectiva, entretenida y actualizada en este ámbito.

Captar nuevos clientes e incrementar el volumen de ventas Entre la extensa oferta formativa de Multiply School, su curso de marketing y ventas para generar leads es uno de los más destacados, ya que desarrolla habilidades especializadas en potenciar el crecimiento de las empresas. Este programa de entrenamiento se especializa en la captación de leads, a través del estudio pormenorizado de las interacciones e información entregada por los clientes, lo cual permite distinguir y detallar el perfil ideal de cliente para cada emprendimiento, así como desarrollar estrategias para encontrarlo y captar su atención de manera efectiva.

Los participantes de este curso desarrollan las habilidades para llevar a cabo estos análisis y formular propuestas de valor que le permitan adaptar la oferta de la empresa hacia esos perfiles de cliente ideal que revelan los leads. También incorpora conocimientos en las prácticas de Growth Marketing, las cuales facilitan el desarrollo de proyectos, experimentos e iniciativas con amplios resultados en el volumen de leads registrados, así como en la generación de nuevos clientes.

Programas formativos que buscan la evolución de las compañías Multiply School es un centro formativo tanto para profesionales particulares como para empresas. Estas últimas, no obstante, representan su principal fortaleza, ya que se especializan en entrenar a sus equipos de trabajo, por medio de capacitaciones efectivas con impacto inmediato y visible para la empresa. Cada uno de sus cursos está diseñado con un enfoque completamente práctico y aplicativo, con el objetivo de aportar un beneficio concreto para quienes invierten en ellos, ya sean profesionales particulares, directores de start-ups, propietarios de PYMES o incluso, grandes compañías consolidadas en el mercado.

Para todos estos casos, Multiply School se enfoca en los resultados y en el uso eficiente del tiempo, tanto propio como de las empresas que invierten en sus cursos. Esta es una de las cualidades que, a lo largo de su trayectoria, les ha valido la preferencia de diversas empresas, quienes optan por su oferta formativa no solo por su calidad y la utilidad de sus conocimientos, sino también porque comparten su actitud proactiva y su predisposición para ponerse manos a la obra.



