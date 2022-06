El renting de coches aumenta su demanda y las empresas siguen apostando por Confortauto como red de talleres para su mantenimiento Emprendedores de Hoy

En total, son más de 800.000 los vehículos en circulación que fueron adquiridos o contratados bajo la modalidad del renting. Se trata de una opción muy favorable para las empresas y organizaciones que necesitan disponer de flotas de transporte para distintos usos. Según la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), entre 2020 y 2021, este modo de disponer de un coche experimentó un crecimiento de más del 7 %.

Ahora bien, para que este sistema sea ventajoso para las empresas, las pymes y los autónomos es necesario que no se vea interrumpido por las paradas de los vehículos por mantenimiento o reparaciones. Por este motivo, Confortauto ofrece un servicio de mantenimiento de coches tanto para vehículos personales o flotas de cualquier tamaño que permite optimizar los tiempos de estancia en el taller.

Confortauto ofrece mantenimiento integral de manera rápida Varias de las principales empresas de renting de coches, seguros y grandes flotas ya han confiado en Confortauto para el mantenimiento de coches. Esta firma también atiende a compañías dedicadas a la logística, servicios de reparto, empresas de telecomunicaciones y distintas dependencias de la administración pública, entre otras.

Confortauto garantiza que las visitas al taller siempre son rápidas y eficientes. Esto es posible porque las operaciones de mantenimiento se pueden programar con antelación. Además, a través de los servicios de la empresa, es posible gestionar las autorizaciones para que los vehículos sean reparados y conocer en tiempo real el estado de cada uno de ellos. La gestión de cada flota de vehículos es personalizada y se ajusta a las necesidades y los tiempos del cliente.

Finalmente, cabe destacar que, en total, la compañía cuenta con más de 600 locales disponibles en toda la península, Islas Baleares e Islas Canarias.

Talleres especializados en neumáticos Las ruedas y los neumáticos son piezas fundamentales para el auto. También son de las que requieren más mantenimiento porque resultan muy susceptibles a sufrir desperfectos, pinchaduras u otras incidencias. Por este motivo, Confortauto dispone dentro de su red con varios talleres especializados en neumáticos.

Además de reparaciones y cambios, el equipo de especialistas de la empresa se ocupa del alineado y equilibrado del vehículo, algo muy necesario tras la colocación de neumáticos nuevos. La empresa trabaja con todas las marcas disponibles en el mercado y brinda asesoramiento para que sus clientes encuentren la mejor solución posible. Para acceder a estos servicios también es posible localizar el taller más cercano en la web de la empresa para reservar una cita y no perder el tiempo.

Cada taller de la red de Confortauto brinda un servicio personalizado y profesional que garantiza un resultado excelente en el menor tiempo posible.



