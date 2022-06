Nace un nuevo servicio de café urgente a domicilio para restaurantes y particulares, de Café Italiano Bocca Della Verità Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de junio de 2022, 17:44 h (CET)

La llegada del verano trae consigo una mayor afluencia hacia los centros turísticos y hoteleros, especialmente en las costas, un destino altamente frecuentado en esta temporada.

Sin embargo, esta afluencia turística también se traduce en un crecimiento de la demanda en diversos productos, cuyo abastecimiento puede volverse complicado para estos negocios.

Uno de esos productos es el café, que forma parte fundamental en el menú de bebidas de hoteles y restaurantes. Para satisfacer la demanda de este producto en estos centros turísticos, Café Italiano Bocca della Verità ha dado pie al nacimiento de un servicio de café urgente a domicilio en toda España, con atención permanente y cobertura nacional.

El servicio estará disponible a partir del 23 de junio en Madrid, de la mano de una empresa ya bien instalada en el mundo de la restauración de la capital y con experiencia internacional. También ese mismo día, abre el servicio Valencia y unos días más tarde las provincias de Cataluña, Málaga. Sus promotores están cerrando acuerdos con empresas distribuidoras en distintos puntos de la geografía española, aunque de momento, en Galicia y Aragón no se han encontrado a empresas con el perfil requerido y el servicio no tiene, al día de la fecha de este artículo, la misma cobertura que en el resto del país.

Café a domicilio de alta calidad a cualquier parte de la península Café urgente es un servicio diseñado por la marca italiana “Café Italiano Bocca della Verità” para resolver la provisión de este producto en servicios de restauración y catering e incluso para atender las necesidades puntuales del consumidor particular. Está disponible las 24 horas del día, durante todo el año, sin interrupciones, y su cobertura abarca todo el territorio peninsular. Los consumidores pueden pedir su café a través del móvil u ordenador, entrando a la web y seleccionando su provincia. La plataforma localiza el centro más cercano y el pedido del cliente viene atendido.

Los usuarios de este servicio pueden seleccionar, por el momento, packs de tres unidades de 3 variedades distintas de café, el Hermes Ristretto Napoli, caracterizado por su sabor fuerte, el Artemisa, una exquisita versión de café descafeinado número 1 en ventas en Europa, y el Ángel Arabica, elaborado con granos elegidos de 100 % Arábica, destacado por su excelente aroma y agradable sabor. En breve, también se incorporará un té de excelente calidad y otros formatos de café. Una vez seleccionada la opción más conveniente e indicada la provincia de destino, Café Urgente se encarga de asesorar al cliente durante todo el resto del proceso, para facilitar el envío de su pedido de forma rápida, eficiente y sin ninguna complicación.

Aroma, sabor y calidad que se imprimen en cada grano de café Caffè Italiano Bocca Della Verità forma parte de un grupo empresarial con más de seis décadas de trayectoria, que cuenta con sus propias plantaciones en tres continentes, en las que cultiva diversas variedades de grano con los mejores cuidados, así como también cuentan con su propio tostadero, ubicado en Roma, Italia. Allí procesan un café de la más alta calidad, en manos de sus maestros cafeteros, quienes cuidan los detalles importantes, desde la selección del grano, hasta la elaboración de los “blends” y su proceso de tostado para ofrecer la mejor experiencia al público amante de un buen café.

Esta apuesta por la calidad, se extiende a la presentación del producto y a la eficiente atención al cliente, en este nuevo servicio de Café Urgente. Esta plataforma, pensada para brindar respuesta inmediata durante cada día del año, representa una iniciativa de suma utilidad para el verano y momentos de gran afluencia, que en muchas ocasiones, ponen a prueba cualquier centro turístico u hotelero. Ya no hay excusas. Siempre es momento para disfrutar de un café italiano excelente en la cafetería o en casa, incluso en los momentos de máxima urgencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Estrategias de marketing online efectivas de la mano de Global Sellers La haloterapia trata y mejora los efectos de la rinitis alérgica Cómo obtener fondos europeos para transformar el modelo de negocio de las pymes Ortodoncia invisible con Invisalign® en la Clínica Dental Ahoa Imperio Clandestino celebra la apertura de su nueva tienda de ropa en Madrid