Made in Málaga participa en el evento de VET 42 Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de junio de 2022, 16:35 h (CET)

La empresa malagueña Diverxia Consulting y El campus 42 Málaga de Fundación Telefónica han sido los organizadores de dicho evento denominado VET 42 Málaga que ha tenido lugar los días 1, 2 y 3 de junio. El fin de su realización es meramente efectivo con la sociedad joven de cara al futuro, ya que su principal objetivo es impulsar el espíritu emprendedor entre cada uno de los jóvenes que estudian a diario formación profesional. La inscripción al evento era totalmente gratuita y ha tenido lugar en el edificio de Tabacalera (ubicado en Málaga).

El evento ha consistido en que cada uno de los jóvenes participantes tuvieran la oportunidad de poder relacionarse con numerosos referentes malagueños de la innovación. Estas personas han sido un ejemplo apoyando e inspirando a estos jóvenes emprendedores que, a día de hoy, cuentan con más ilusión que nunca para afrontar sus proyectos de cara al futuro. VET 42 Málaga Fundación Telefónica se ha convertido de esta manera en un espacio de formación y motivación donde se han albergado múltiples talleres, actividades y mesas redondas con el fin de fomentar el trabajo en equipo, así como un lugar que ofrece cada una de las herramientas imprescindibles para aprender a trabajar de la mejor manera posible.

Durante el evento se han realizado retos, entrevistas con startups, concursos, talleres de motivación y formativos, hackathon, se han entregado premios e incluso se ha ofrecido comida para que el rato fuera apetecible y permitiera hacer disfrutar a cada uno de los integrantes a la misma vez que aprendían y desarrollaban su espíritu emprendedor. Los asistentes han tenido además la posibilidad de participar de forma exclusiva en un iDeathon (durante tres días con plazas limitadas) para dar solución a un reto de mejora del proyecto realizado de ayuda social Deporte por Ucrania.

Made in Málaga ha tenido la oportunidad de hacer de jurado y la suerte de poder entregar el 2º premio valorado en 200 €. Los participantes de su equipo para la entrega de dicho premio han sido Javier Dominguez, el responsable de desarrollo del negocio y José López, el Project Manager.

Consideran que esta refrescante experiencia veraniega para emprendedores ha sido un rotundo éxito y, para ellos, ha sido un placer poder participar, llenarse de información valiosa y aportar su trabajo y ejemplo para que los emprendedores del futuro obtengan la mayor formación posible.



