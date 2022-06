Cerámica Rambleña vende online artículos de cerámica artesanal Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de junio de 2022, 15:57 h (CET)

La cerámica artesanal ha sido utilizada desde hace tiempo para la fabricación de un sinfín de productos útiles para el ser humano. Esta la elaboran los artesanos con sus propias manos y con la ayuda de herramientas como el torno de alfarero y el horno.

En España, uno de los lugares donde popularmente se trabaja la artesanía con el mencionado material es en el municipio cordobés de La Rambla. Allí, existen talleres que se especializan en la creación de piezas singulares. Uno de los sitios de referencia es Cerámica Rambleña, donde es posible encontrar piezas para todos los gustos y necesidades.

Calidad en artículos de cerámica artesanal Desde siempre, la humanidad le ha sacado provecho a la cerámica artesanal, ya que, con ella, se crean objetos de gran utilidad, sobre todo para el hogar, pero también es empleada para fines decorativos. Este material se obtiene mezclando barro y agua. A partir de allí, los artesanos le dan rienda suelta a su creatividad para dar forma a piezas únicas a las que finalmente se les puede dar vida con unas pinceladas.

La variedad de productos que ofrece Cerámica Rambleña son elaborados a mano por artesanos alfareros y artistas de la marca, quienes crean artículos exclusivos que no se ven en otro lugar. En su página web, se pueden observar todas las categorías, entre ellas, alfarería, menaje, decoración, construcción y jardinería.

Entre los productos de cerámica disponibles, se encuentran maceteros, jarrones, aceiteras, soperas, azucareros, incensarios, gárgolas, lavabos, ensaladeras, portavelas, paragüeros, boles, vasos, ralladores, saleros, ambientadores y botijos, entre muchísimas cosas más.

Beneficios de comprar artículos de cerámica artesanal Son muchas las personas que utilizan artículos de cerámica artesanal por todos sus beneficios. En primer lugar, los que están destinados para la decoración, como por ejemplo las macetas de cerámica, los jarrones o los adornos, son elegantes y combinan con cualquier tipo de estilo, ya sea rústico o moderno.

Los objetos de cerámica tienen la gran ventaja de poderse limpiar de una forma práctica y sencilla con cualquier limpiador que se tenga en casa. Otra de las particularidades del material en cuestión es que suele ser muy resistente, duradero y no se deteriora por humedad ni mucho menos por el contacto con el fuego.

La cerámica no suele atraer polvo ni bacterias. Adicionalmente, otro aspecto importante es que es amigable con el medioambiente, por el hecho de que se elabora con elementos propios de la naturaleza. Además, es 100 % reciclable y reutilizable.

Los interesados en adquirir los productos de Cerámica Rambleña deben acceder a su plataforma, donde dejan a disposición de los usuarios todos los canales de contacto y otros datos de interés.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Made in Málaga participa en el evento de VET 42 Hosteltáctil ofrece servicios optimizados de software para POS Los beneficios del posicionamiento web, de la mano de Ramiranking La triple garantía de la ayuda universitaria con HacerTFG Cerámica Rambleña vende online artículos de cerámica artesanal