Las ventajas de cambiar una bañera por un plato de ducha según Ecoducha

lunes, 27 de junio de 2022, 15:21 h (CET)

A veces, remodelar el baño de una casa puede ser costoso o poco práctico. Sin embargo, hoy en día, existe una amplia gama de productos y accesorios que facilitan y economizan el proceso.

Por ello, el cambio de bañera por plato de ducha con mampara es más frecuente, dado que, además de ganar espacio, se realiza de manera muy rápida y no se necesita supervisión constante.

Ecoducha es una empresa española con presencia en Madrid que ofrece servicio personalizado y cuenta con un equipo especializado en brindar asesoramiento, instalación y entrega en el momento de realizar un cambio de bañera a plato de ducha. La empresa se encarga de efectuar labores en 8 horas, tiempo en el que lleva a cambio el cambio y deja el baño como nuevo.

Ecoducha, empresa experta en renovación de baños en España Ecoducha es una empresa con sede en Madrid que ofrece productos y accesorios para el hogar. Esta se especializa en fabricar e instalar productos para el baño amigables con el medioambiente. Teniendo en cuenta que, en ocasiones, una bañera puede ser una barrera para personas mayores a la hora de ducharse, Ecoducha recomienda el cambio de bañera a plato de ducha, el cual, además de economizar espacio, permite el ahorro de dinero y tiempo.

Con el objetivo de facilitar y prevenir accidentes en el hogar,Ecoducha ofrece servicios de renovación de baños sin obras costosas, sustituyendo la bañera por un sistema de ducha integral ganando en confort, belleza y modernidad en solo 8 horas y por una cantidad muy inferior a lo que costaría una reforma integral.

En cuanto a calidad, Ecoducha trabaja con materiales de alta calidad, fabrica los productos y ofrece garantía de dos años en el trabajo realizado. La empresa, más allá de su sede en la capital, tiene delegaciones en Cataluña y Aragón, así como servicio de instalación en Bilbao y León.

¿Por qué cambiar la bañera por platos de ducha? En la actualidad, cualquier ayuda a favor del medioambiente es una manera de contrarrestar los daños ocasionados durante décadas. Aunque las bañeras suelen ser un atractivo visual y un buen lugar donde relajarse, lo cierto es que no son tan prácticas. El cambio de una bañera a plato de ducha es una de las alternativas más cómodas y económicas, ya que esta no consume tantos litros de agua. Además, representa seguridad, diseño estético, limpieza y menor espacio en el baño.

El cambio trae más ventajas de las pensadas y se realiza en un lapso de 8 horas. Cada ducha es personalizada y responde a las necesidades del cliente, por lo que puede escoger entre un amplio catálogo.

Remodelar el baño nunca había sido tan fácil y estético. Ecoducha, además de instalar productos de calidad, realiza la remodelación 24 horas después de haber sido pactada y garantiza un trabajo estético pensado en la armonía de cada baño.



