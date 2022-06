La financiación alternativa, una solución financiera previa a la entrada en un proceso concursal Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de junio de 2022, 15:38 h (CET)

Las Sociedades deben conocer y poder utilizar todas las herramientas financieras a su alcance, incluida la Financiación Alternativa, con el fin de evitar entrar en un proceso de concurso de acreedores.

Con tal fin, la Financiación Alternativa tiene un papel fundamental en el tejido empresarial español, ya que no solo puede convertirse en una salida práctica y eficaz para los baches en la salud financiera de una empresa cuando las entidades bancarias no pueden dar una solución, sino que puede convertirse en un auténtico aliado financiero para evitar la entrada en un proceso concursal.

En este marco económico-social, la Universidad Pablo de Olavide, organiza dentro de su amplio programa informativo y formativo, la XX edición de sus cursos de veranos enfocados a profesionales del derecho concursal, sociedades y estudiantes de la carrera de derecho y economía. Esta formación tendrá lugar en la sede que la universidad tiene en la localidad sevillana de Carmona, los días 30 de junio y 1 de julio, bajo el título “La segunda oportunidad según el TRLC y viabilidad y reestructuración societaria”.

Como directores del programa, se encuentran los Abogados y Socios Fundadores del prestigioso despacho “Iureko, Abogados y Economistas”, a saber, Don José María Ortega Segura, Licenciado en la Universidad Hispalense, Máster en asesoría jurídica a empresas por instituto de empresas de Madrid, Diplomado en especialización universitaria en reestructuración y refinanciación de empresas por la universidad de Loyola; y Doña Cecilia Franco Romero Licenciada en Derecho y Especializada en Derecho de las Administraciones Públicas, Máster/Doctorado en Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad Pablo de Olavide, Diplomada en especialización universitaria por la universidad de Loyola en reestructuración y refinanciación de empresas. Ambos Administradores concursal del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, Badajoz y Madrid.

En palabras de los directores del evento, José M. Ortega y Cecilia Franco, “se espera que con esta nueva formación práctica se ayude a las empresas a detectar las alertas tempranas y apoyarse en los elementos del mercado financiero que pueden ofrecer salidas previas a tener que entrar en un proceso concursal”.

Para BirdCapital, entidad especializada en el sector en auge de la Financiación Alternativa en España, es importante que las empresas conozcan y entiendan que además de la financiación de la banca tradicional, pueden contar con la Financiación Alternativa, que de por sí, es capaz de llegar donde la banca tradicional no. Es por ello que BirdCapital patrocina tanto este como otros eventos relacionados que proporcionan conocimiento y herramientas claras para que las empresas que así lo necesiten puedan tener acceso con total seguridad y transparencia a la Financiación Alternativa, una solución financiera previa a la entrada en un proceso concursal.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Made in Málaga participa en el evento de VET 42 Hosteltáctil ofrece servicios optimizados de software para POS Los beneficios del posicionamiento web, de la mano de Ramiranking La triple garantía de la ayuda universitaria con HacerTFG Cerámica Rambleña vende online artículos de cerámica artesanal