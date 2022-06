POKE Sí participa en los festivales Primavera Sound y Cruïlla con stands de comida y prepara la apertura de dos nuevos locales de poke bowls en Barcelona Emprendedores de Hoy

El poke bowl es un plato de origen hawaiano que ha ganado mucha popularidad a lo largo de los últimos veranos, no solo por ser una comida sumamente deliciosa, sino también por ser muy ligera y nutritiva. La empresa POKE Sí es uno de los restaurantes pioneros en España en la preparación de poke bowl. Su éxito los ha llevado a formar parte en dos de los festivales más importantes de Barcelona, estando recientemente en el festival Primavera Sound y preparándose para próximamente estar en el festival Cruïlla. Además de esta presencia en eventos, la compañía lo tiene ya todo preparado para hacer la apertura de dos nuevos locales de poke bowl en Barcelona, ampliando todavía más la red que ya poseen a día de hoy.

El poke bowl en 2 de los más importantes festivales de Barcelona Cada año, entre finales de mayo y principios de junio, se realiza en Barcelona el festival Primavera Sound, siendo un importante punto de encuentro para artistas emergentes y consolidados de distintas partes del mundo, que reúne a público de todas las edades y de distintas generaciones. Este año en el reconocido festival el poke bowl se hizo presente gracias a POKE Sí, quien participó en el festival con un stand de comida, permitiendo que cientos de personas de diferentes lugares de España y el mundo conocieran el poke con su distintivo estilo único. Su presencia fue un todo un éxito, por lo que próximamente, a principios de julio de este 2022, tienen también su participación asegurada en el festival Cruïlla, uno de los festivales de música más importantes de toda la ciudad de Barcelona.

POKE Sí prepara la inauguración de dos nuevos locales Hasta ahora, son 6 los restaurantes que la firma POKE Sí ha establecido a lo largo de distintas zonas de Barcelona, llevando el sabor del poke bowl a todos sus rincones. Se pueden encontrar en la Carrer Casanova, en la Carrer de Aragó, Carrer Europa, en El Mercat de Westfield Glòries, el Carrer Caputxes y en el Carrer Tallers. Sin embargo, tras el éxito de sus establecimientos, la empresa ha decidido expandirse aún más, con la apertura de dos nuevos locales, uno en el moderno centro comercial Arenas y otro en el barrio costero de La Barceloneta. La expansión de POKE Sí ha sido exponencial durante estos años y, con estos dos nuevos locales, se afirma que se trata de un restaurante que va por más, ya que este año prevén cerrar el 2022 con 10 locales y seguir creciendo durante los próximos años, incluso fuera de las fronteras catalanas.

POKE Sí cuenta ahora mismo con un sitio web oficial, en el que se puede encontrar mucha más información sobre sus platos, dirección de sus restaurantes, menús disponibles y mucho más. Solo basta con ingresar y conocer más sobre esta empresa con excelentes proyecciones de crecimiento, y decidirse a disfrutar sin más de su poke bowl, porque tal como ellos afirman, no todo necesita de un por qué.



