Subastas Tuccibel

lunes, 27 de junio de 2022, 13:48 h (CET)

Tuccibel surge de las uvas seleccionadas de los racimos de mayor pureza y calidad, cultivadas en vaso y recogidas a mano en la región de Quemada, en Aranda de Duero. Esta exclusiva marca de vinos dirigida a paladares selectos busca vender no solo una bebida, sino un objeto de coleccionismo.

En este sentido, la firma cuenta con socios en todo el continente europeo, los cuales accedieron a la subasta de 10 botellas de su vino reserva en Madrid.

Subasta del Tuccible Reserva en Madrid Aquellas personas que ostentan el privilegio de ser socias de esta prestigiosa marca de vinos en Europa han podido formar parte de una exclusiva subasta del Tuccibel Reserva llevada a cabo en la ciudad de Madrid. En ella, los participantes han pujado por 10 botellas de este vino de alta calidad que ha sido galardonado con la medalla de oro del concurso mundial de Bruselas 2014, con una base de 1.000 euros.

De esta manera, su público de alto nivel adquisitivo realizó ofertas que alcanzaron las 5 cifras. Este suceso ha logrado posicionar a la marca dentro del mercado de los productos de lujo no solo en España, sino en cualquier rincón del planeta donde se disfrute del vino.

Siendo una empresa joven dentro del sector, caracterizada por el hermetismo en sus datos y con un gran potencial de crecimiento, esta marca es una propuesta nueva para que quienes toman una copa de vino vivan una experiencia que atraviese todos sus sentidos.



