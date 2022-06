El snack de Productos Monti para acompañar las tardes de verano Comunicae

lunes, 27 de junio de 2022, 18:06 h (CET) Las patatas perfectas para acompañar una tarde de verano las fabrica una empresa española, una marca única que está dando mucho que hablar. Sabores intensos, picantes y sorprendentes es lo que le espera a uno si prueba las patatas de esta empresa española con renombre internacional Si alguien sabe complacer los paladares más finos de los amantes de los snacks es Productos Monti, una empresa que cada año trae novedades en sus productos. Productos Monti no para de sorprender con sus productos, dando un giro interesante e innovador con cada uno de sus productos. Y es cierto que Productos Monti es para todos: para los que prefieren los sabores más clásicos, con sus patatas artesanas clásicas o con perol, o para los que prefieren los sabores más picantes, más dulzones, más ácidos e incluso los que optan por un snack más saludable, con harinas integrales y semillas con un gran aporte nutricional.

Aunque este producto no es una novedad y lleva algunos años fabricándose, Productos Monti recomienda para este verano un snack especial: las patatas fritas de bolsa con sabor a limón y pimienta. Tanto si una persona se encuentra en un ambiente distendido entre amigos, como si prefiere un snack sabroso para llevarse al trabajo, como si desea llevarse a la playa o a la montaña, unas patatas con un sabor único, las patatas de pimienta y limón de Productos Monti son únicas y perfectas para el verano. Esta empresa es conocida por innovar cada vez más, incorporando nuevos sabores a sus productos que jamás dejan indiferentes a los consumidores.

Un sabor fresco es lo que experimentarán las personas que prueben estos snacks gracias al matiz ligeramente agrio que da el limón y que la pimienta potencia con un toque picante, pero que apenas se aprecia. Una de las ventajas que proporciona este producto es que es para casi todas las personas, debido a que no contiene gluten, pero no se debe olvidar tampoco su aportación calórica, de 526 calorías por cada 100 gramos, un valor mucho más bajo que otros productos similares. El snack perfecto para coger fuerzas después de una jornada de playa o senderismo, una forma de alimentarse de lo más divertida.

Para los que prefieren un snack más saludable, Productos Monti recomienda también probar productos más integrales y con un aporte nutricional más variado como su gama de productos Saluditos, con sus pocos integrales camperos 100% de quinoa y centeno, los camperos integrales con un 100% de harina integral y las regañas integrales 100%. Monti recomienda acompañar estos productos con otros alimentos como la ensaladilla rusa, el hummus o el tzatziki griego para un aperitivo con una mayor variedad nutricional.

