Hotel Esquirol: 7 de cada 10 españoles eligen viajar dentro del país

lunes, 27 de junio de 2022, 17:30 h (CET) El turismo de ciudad y el de naturaleza son los preferidos por los españoles con un 38% de las preferencias en ambos casos, 14 puntos por encima del sol y playa El 69% de los españoles optaron por destinos nacionales en 2021, nueve puntos porcentuales por encima de 2019, según se desprende del Estudio DAS LLYC-Hosteltur de las tendencias de viaje de los españoles. Por su parte, los destinos internacionales han caído del 40% al 31% en los últimos tres años.

Otra de las conclusiones clave del estudio determina que el turismo de ciudad y el de naturaleza son los preferidos por los españoles con un 38% de las preferencias en ambos casos, 14 puntos por encima del sol y playa.

El informe también revela que la pandemia ha aumentado la percepción positiva de España como destino, al pasar del 69% en 2019, al 80% en 2021, cerrando 2021 con un 75%.

Por otro lado, el estudio determina que los atributos que los españolas requieren a la hora de elegir donde viajar y que más se han disparado con la pandemia son que el destino sea seguro a nivel sanitario, sostenible y familiar.

La Cerdanya, destino familiar de primer orden

En este sentido, la comarca pirenaica de La Cerdanya situada en uno de los valles más extensos y amplios de Europa, es un destino de primer orden para el turismo familiar, de naturaleza y deportivo. En verano, La Cerdanya goza de un clima agradable que permite disfrutar de las actividades al aire libre de forma cómoda. Uno de los establecimientos turísticos más emblemáticos de la comarca es el Hotel Esquirol, situado en el municipio de Llívia, en la falda de los picos más altos del Pirineo Oriental, a tan solo 2 quilómetros de la frontera francesa.

"En el Hotel Esquirol ofrecemos todas las comodidades y servicios para una estancia ideal, en plena naturaleza para que nuestros huéspedes puedan disfrutar del aire puro y la máxima tranquilidad del Pirineo", afirma Edu Vidal, gerente del alojamiento turístico. "Los datos confirman que tras la pandemia los viajeros se han vuelto más exigentes, y buscan destinos más seguros y no masificados, y cerca de la naturaleza".

El hotel, propiedad de la familia Vidal, cuenta con un total de 20 habitaciones, con una decoración cálida y funcional, y alguna de ellas ofrece fantásticas vistas de las montañas pirenaicas.

Enclave español en territorio francés

El municipio de Llívia se convirtió desde el siglo XVII en un enclave español en territorio francés, lo que le confiere un especial atractivo turístico. Entre la oferta cultural y lúdica, destaca la visita al Museu Municipal, donde se pueden contemplar algunas de las piezas más emblemáticas de la famosa Farmacia Esteve de origen medieval, que es la más antigua que se ha conservado en Europa.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, dispone de 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel cuenta con un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquís, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

