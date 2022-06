La nueva colección de chokers 2022 de la mano de Trepillé Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de junio de 2022, 12:48 h (CET)

Los chokers son accesorios para el cuello que, a diferencia de los collares tradicionales, se ciñen casi por completo a la piel, de una forma similar a una gargantilla. Esta joya permite estilizar la estructura ósea, resaltar la longitud del cuello y aportar elegancia, incluso si su diseño contiene elementos alternativos y dispares.

Estas cualidades han hecho que los chokers se impongan como un accesorio en tendencia, hasta el punto de ser utilizados por casas de alta costura como Balmain y Saint Laurent, para complementar sus colecciones.

Anclados a esta tendencia, el estudio especializado en el diseño y elaboración de accesorios, Trepillé, ha diseñado en este 2022 una nueva colección de chokers, que utiliza materiales y texturas innovadoras, los cuales prometen un look más alternativo y divertido, sin restarle sofisticación al outfit de sus clientas.

Modelos únicos Las piezas que componen esta nueva colección están inspiradas en fenómenos naturales como el movimiento del mar, las fases lunares o las formaciones rocosas, mezcladas con un toque de delicadeza y elegancia, producto de la exploración de colores y texturas. Cada una de las joyas cuenta con un baño en oro de 24 quilates que otorga ese toque ideal para combinarse con collares de perla, estrella turquesa o coral. Estos diseños estilizan las facciones del rostro y cuello, resaltan el color de la piel y completan cualquier tipo de atuendo para lucir en la calle o en un evento especial.

Todos estos collares se fabrican con métodos completamente artesanales en talleres exclusivos ubicados al sur de España. Además de encontrar su inspiración en elementos de la naturaleza, las piezas también recogen toda la tradición y sabiduría de la orfebrería andaluza, lo cual garantiza excelencia y calidad en todos sus procesos de fabricación.

Un estudio de joyería contemporánea Trepillé es un estudio de joyería artesanal que cuenta con talleres especializados y una tienda virtual con un amplio catálogo de accesorios para el cuello, las manos o el cabello. Sus collares tipo choker han marcado una tendencia en el mercado de la moda andaluza y, gracias a ello, se han convertido en unos de los preferidos de sus clientas.

Todas sus creaciones pueden adquirirse en su página web y son entregadas a domicilio en cualquier parte del país. Por este motivo, Trepillé invita a todas las interesadas en adquirir un producto de la nueva línea de chokers, a que consulten el catálogo web de la tienda, para que de esta manera elijan el collar que más se adapte a su personalidad.



