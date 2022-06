Cuatro cosméticos frozen de marcas como Omorovicza para refrescar la piel ante la subida de temperaturas

Hidratantes jugosas o mascarillas gelificadas, cargadas de activos como la centella asiática o el gluconato de cobre, para no renunciar a una rutina de belleza efectiva en verano Con la llegada del verano las rutinas de belleza se adaptan a las altas temperaturas y la piel comienza a demandar texturas frescas y ligeras que aporten los mismos beneficios que en el invierno, pero sin dejar esa sensación pesada en la piel, ya que el calor es uno de los factores que más influyen en la producción en exceso de grasa en la piel y en la aparición de los temidos brillos. Como comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8: "Un error común en verano es dejar de aplicar productos hidratantes sobre el tejido por miedo a sobre cargar la piel y producir más grasa. Lo cierto es que todas las pieles, incluso las más oleosas, necesitas esa dosis de hidratación y nutrición para evitar que se produzca daños en la barrera hidrolipídica, causados principalmente por agresores externos como el sol".



Las texturas ligeras son la solución perfecta para el verano y, entre ellas, la textura efecto helado o sorbete es sin lugar a duda la más apetecible, puesto que aporta frescor al rostro de manera inmediata ayudando a reconfortar la piel, haciendo que muchos de ellos se conviertan en verdaderos imprescindibles del verano. A continuación los tratamientos preferidos del verano.

Sorbete de lirio de arena turquesa

Nada más apetecible que una mascarilla nocturna iluminadora, repleta de ácido salicílico y extracto de lirio de arena, para revelar una luminosidad radiante al amanecer, cuyo color turquesa y textura gel refrescante será un placer no tener que retirar. Trabaja para reducir la apariencia de las manchas oscuras y la decoloración persistente para conseguir una tez uniforme, suave y radiante.

¿A qué se debe su color azul? “Contiene gluconato de cobre para la regulación de la producción de sebo, el cobre en cualquier de sus formulaciones es un ingrediente muy apreciado en cosmética y es el que confiere el color azulado, por lo que no es debido a un colorante sintético que pueda producir irritaciones o comedones en la piel como pasa con los colorantes artificiales utilizados en la cosmética”, explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Midnight Radiance Mask de Omorovicza

Precio: 115€. Diponible en purenichelab.com

Centella asiática para calmar la piel post sun

Esta mascarilla coreana de Boutijour ofrece importantes beneficios restauradores para la piel. Calma y alivia los efectos estresantes del medio ambiente con agua de loto: excelente agente purificador. La mascarilla ayuda a relajar y humectar la piel irritada, manteniéndola hidratada durante horas. “Además, está formulada con extractos de centella asiática, té verde y betaglucano, esta mascarilla suave como la seda de microfibra ultrafina ofrece una terapia calmante e hidratante perfecta para pieles sensibles, pieles cansadas y deshidratadas, a la vez que estimula la firmeza de los tejidos, reduce la pigmentación e ilumina” apunta, Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. Se aplican y se dejan actuar sobre el contorno entre 20 y 30 minutos, y al terminar su efecto wow de calma y luminosidad inmediata la convertirán en un must estival para usar en las tardes de verano.

Lotus Water Calming Mask de Boutijour

Precio: 44€. Disponible en purenichelab.com

Un batido de rosas all in one

Esta mascarilla es toda una delicia para la piel y para los sentidos, Rose Pink Clay Mask es la nueva mascarilla de arcilla rosa -y rosas- de Aromatherapy Associates, que renueva el rostro, el cuerpo y hasta el cabello. Un producto envolvente y altamente experiencial que trabaja a nivel físico y mental, revelando todos los poderes de la aromaterapia, característica específica de esta firma de la que fuera asidua Lady Di.



Una mixtura muy completa que ofrece tres soluciones en un único producto. “Primero, libera la piel de las impurezas gracias al poder detoxificante de la arcilla rosa; después, recarga de energía el tejido gracias su riqueza en rosa o geranio, entre otros; y concluye con el poder del aceite de almendras dulces y la manteca de karité, con alto grado lipídico para enriquecer la piel y retener en ella la hidratación” matiza la educadora de Aromatherapy Associates, Catalina Narváez.

Rose Pink Clay Mask de Aromatherapy Associates

Precio: 51€. Disponible en purenichelab,com

Tarrina revitalizante de ácido hialurónico

No habrá piel seca que se resista a un baño de ácido hialurónico este verano. El Dr. Perricone, reputado dermatólogo reconocido mundialmente, formuló el tratamiento de ácido Hialurónico de grado dermatológico que consiguió superar las limitaciones de los otros productos tradicionales del mercado. “La hidratante Hyaluronic Intensive Moisturizer combina tres formas de ácido Hialurónico, cada una con un peso molecular diferente para hidratar la piel profundamente y revitalizar al instante, una fórmula libre de aceites ideal para pieles grasas” explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.



Con una textura jugosa, este bestseller de la marca contiene DMAE, encargado de mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, rellenando el tejido para dar soporte a la estructura de la superficie de la piel y protegerla de los agresores medioambientales propios del verano y responsables de resercarla.

High Potency Classic Hyaluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD

Precio: 77,25€. Disponible en perriconemd.es