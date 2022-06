Importante crecimiento en el porcentaje de españoles que deciden viajar este verano Comunicae

lunes, 27 de junio de 2022, 16:46 h (CET) El turismo ha retomado el ritmo tras dos años de pandemia y ya se palpan las ganas de viajar; tanto es así que el 90% de los españoles se irá de vacaciones este verano. Los destinos dentro del territorio nacional continúan siendo la opción predilecta para una gran mayoría (54,3%), según constata una encuesta realizada por Worldline, en mayo de 2022 Es destacable, además, un incremento en los destinos extranjeros, siendo Europa el más elegido (24,4%), seguido por Latinoamérica (4,1%) y Norte América (1,8%). En él también se pone de manifiesto que un 15,4% de los encuestados han elegido más de un destino, combinando así uno nacional y uno internacional.

Un dato curioso es que solo un 43,8% de los participantes ha formalizado su reserva, lo que refleja la incertidumbre a la hora de planificar viajes que viene sobrevenida desde la crisis sanitaria de 2020. Por otra parte, un 8,1% está esperando a recibir alguna oferta que les permita ahorrar costes.

El método preferido para la búsqueda y realización de las reservas ha sido a través de páginas web especializadas (66,1%). Le siguen la gestión directa con las aerolíneas, transportes o alojamientos correspondientes (22,7%), por medio de agencias de viajes (8,2%) y, en último lugar, las reservas telefónicas (3%).

En cuanto a la forma de pago favorita de los viajeros a la hora de planificar sus vacaciones, la tarjeta de crédito o débito (84,9%) sigue estando a la cabeza. Le siguen aquellos que eligen medios de pago alternativos como Bizum, PayPal o Revolut y, como cabría esperar, el pago con efectivo es el que presenta un menor porcentaje (3,5%).

Bonificaciones y descuentos

En otro orden de cosas, cabe mencionar que un 79,4% de los encuestados estaría dispuesto a pagar sus vacaciones por adelantado si el precio fuera sensiblemente inferior. Además, más de la mitad (53,7%) expresan que les gustaría que el sector turístico ofreciera la posibilidad de poder pagar los viajes a plazos y un 45,7% afirma haber utilizado cupones descuentos o alguna oferta al hacer sus reservas. En cuanto al pago de las mismas, un 30,4% prefiere hacerlo en el momento de la reserva, un 22,4% unos días antes de la fecha y el 47,2% durante la estancia. No sorprende, por tanto, que un 87,8% de los participantes tengan muy en cuenta las condiciones de cancelación y devolución en su decisión de compra.

Gasto

El gasto medio de un 43,8% de los entrevistados ha estado entre los 500 y 1.000 euros por persona y reserva (incluyendo transporte y alojamiento), mientras que un 42,9% ha destinado menos de 500 euros y un escaso 13,3%, más de 1.000 euros.

Por último, es importante apuntar que las situaciones que llevan a los consumidores a abandonar el carrito y no finalizar la compra online del viaje son: la sensación de inseguridad, el hallazgo de mejores precios en otras plataformas, la falta del método de pago predilecto y la obligación de realizar el pago en una moneda extranjera, que inevitablemente genera una desconfianza notable. Por consiguiente, identificar y resolver estos puntos brinda a los eCommerce la posibilidad de crear más valor y ganar en la conversión. Joaquin Diaz de Teran, Sales Manager Iberia Online Payments de Worldline señala que: “Esta vuelta a la normalidad es muy esperanzadora y los establecimientos turísticos deben de aprovecharla mejorando su digitalización y eligiendo la mejor tecnología disponible en sus procesos de reserva y pago online (motores de reserva y proveedores de servicios de pago). De esta manera, incrementarían su conversión, mejorando sus costes de adquisición de clientes. Esta apuesta por la digitalización les permitirá desarrollar nuevas estrategias comerciales centradas en el cliente, mejorando su fidelización”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El snack de Productos Monti para acompañar las tardes de verano Para aumentar la seguridad y evitar accidentes a las puertas de las vacaciones, las balizas V-16 "El aumento de las temperaturas hace necesario reforzar las precauciones contra incendios en la industria", según MCI Barahona del Val Abogados: "El nuevo Reglamento de Verticales supone novedades en la distribución exclusiva" La presión de la FCVH con el apoyo de colectivos da sus frutos contra la ordenanza de la ZBE en Barcelona