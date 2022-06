¿Playa, montaña o ciudad? WalkinPitas ha diseñado modelos que se adaptan a cualquier plan estival Comunicae

lunes, 27 de junio de 2022, 16:50 h (CET) Combinar los planes veraniegos con unas zapatillas WalkinPitas es posible gracias a sus calzado ligero, versátil y disponible en multitud de colores diferentes ¿Playa, montaña o ciudad para las vacaciones estivales? Son muchos los que se decantan por la playa, otros por conocer y visitar nuevas ciudades y no son pocos los que eligen planes aventureros que incluyen la montaña. En estos casos, no siempre resulta sencillo escoger el calzado perfecto. Sin embargo, WalkinPitas ha diseñado modelos que se adaptan a cualquier plan estival. Hay unas Pitas para cada destino.

Para ir a la playa no siempre se elige el mejor calzado, ya que lo ideal es utilizar zapatillas que sujeten bien el pie, sean ligeras y transpirables. El modelo Camping cumple todos los requisitos. Disponibles en vivos colores, para él, para ella y para los más pequeños de la casa, son perfectas para dar una vuelta por cualquier paseo marítimo.

Si por el contrario, el plan de verano no incluye playa, pero sí montaña, las zapatillas Marco, para hombre, y Eva, para mujer, son idóneas para caminar largas horas y al ser tan ligeras no notarás que las llevas puestas. La suela de goma eva termoconformada y la plantilla interior memory foam amortiguarán la pisada. Será como ir de aventura sin notar los pies.

Para las urbanitas y aquellas que combinan estilismos desde más elegantes y serios hasta más sport, el modelo ADA es el más versátil. Con el recubrimiento de la suela de cuerda de yute simulando esparto y su tejido de algodón 100%, el pie irá cómodo y seguro durante la estación estival. Al estar disponibles en 12 colores, son cómodas, prácticas y tendencia este verano. Para ellos, la mejor opción son las WP150, con su plantilla interior transpirable y antihumedad. Fabricadas 100% en algodón, cuentan con multitud de modelos y tallas. Son ideales para recorrer las ciudades y sentirse casi flotando, ya que pesan solo 150 gramos.

Sobre WalkinPitas

Fundada en 2016 en Asturias, en menos de 5 años de vida la marca urbana de zapatillas ya está presente en Portugal, Italia, Reino Unido, Grecia, Chipre y México. Con una amplia gama de modelos, entre los que destacan su icónico CAMPING a la cabeza y la línea WP150, con el modelo WALLABI, las zapatillas Pitas destacan por su versatilidad y por ser ideales para toda la familia. La apuesta por el color es su sello de identidad, además de la comodidad y sencillez. ¡El calzado Pitas es siempre pura felicidad para los pies en cualquier época del año!

