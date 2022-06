El videomarketing como estrategia empresarial, por FBR Fotografía y Vídeo Emprendedores de Hoy

Como un espacio en el que el formato audiovisual lleva la delantera, en la actualidad gran parte de la comunicación de las empresas pasa por el soporte digital.

En este sentido, la mayor parte de los contenidos de marketing que circulan actualmente son en formato vídeo y no hay ningún indicio de que esta tendencia se vaya a alterar en un futuro cercano.

En este contexto, las empresas que no dispongan de una estrategia de videomarketing corren el riesgo de perder terreno frente a la competencia. Además, si la empresa o marca personal prefiere hacer sus vídeos por su cuenta, el libro GRABAR ES PARA SIEMPRE, editado por FBR, es una gran ayuda para iniciarse con éxito en una buena estrategia de videomarketing.

A través de los servicios de FBR Fotografía y Vídeo, es posible contar con vídeos corporativos con imágenes de alta calidad, motion graphics e imágenes de archivos de los propios clientes sin necesidad de realizar nuevas grabaciones en las instalaciones de la empresa. Se trata de un proceso práctico y económico que no requiere de superproducciones, aunque siempre existe la posibilidad de grabar en las instalaciones de la empresa, si se requiere.

Tendencias actuales para elaborar una estrategia de videomarketing empresarial En FBR Fotografía y Vídeo están al día con las últimas tendencias audiovisuales para poder brindar un servicio que permita una diferenciación de la competencia. Una de estas maneras de comunicar ha sido impuesta por la red social TikTok y consiste en un formato de vídeo muy corto que cada vez tiene más espacio en distintos canales. La clave de estas pequeñas producciones está en lograr conectar y enamorar al cliente en menos tiempo. Se trata de un desafío que, si se concreta, ocasiona muy buenos resultados.

Otro formato breve que es tendencia en la actualidad son las stories de Instagram. Según estadísticas de esta red social, los usuarios pasan entre 25 y 35 minutos al día mirando estos vídeos. A su vez, las stories que reciben más atención son las que muestran vídeos.

Por otra parte, la pandemia ha afianzado y extendido la utilización de los vídeos en directo. Esto debe ser considerado por las empresas a la hora de diseñar una estrategia de videomarketing, ya que, por ejemplo, en Facebook, las transmisiones en vivo reciben hasta 7 veces más visualizaciones que otros contenidos audiovisuales. Además, como las conexiones y la calidad de las cámaras de los móviles ha mejorado considerablemente, hoy en día es posible realizar este tipo de contenidos con pocos recursos.

Las claves del videomarketing Otra estrategia en alza es el empleo de vídeos para comprar productos. Estos contenidos incluyen descripciones de los artículos y consejos para su utilización. También, en algún momento, es habitual insertar un enlace para poder comprar con solo un par de clics. Además, los negocios que operan con PrestaShop pueden segmentar el vídeo para que los clientes puedan saltar a los momentos que consideren más atractivos.

En todos los casos, los expertos en videomarketing de FBR Fotografía y Vídeo recomiendan comenzar por escoger un motivo para cada vídeo. Después, las historias sinceras, personales y humanas siempre ofrecen mejores resultados que otras opciones.



