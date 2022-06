Validity presenta MailCharts SMS para mejorar las capacidades de marketing móvil Comunicae

lunes, 27 de junio de 2022, 14:31 h (CET) La solución proporciona un valioso conocimiento sobre las campañas de SMS, lo que permite a los profesionales del ecommerce basarse en datos para desarrollar con rapidez estrategias omnicanal Validity, el proveedor líder de soluciones eficaces de calidad de datos y marketing por correo electrónico, ha presentado MailCharts SMS, una solución que impulsa la planificación de campañas de SMS basadas en datos para los equipos de marketing de ecommerce. Con una biblioteca de miles de mensajes SMS, los profesionales del marketing pueden obtener información e inspiración de las estrategias de SMS de las principales marcas del mundo, las que están funcionando bien, cómo se despliegan y qué puntos de referencia del sector son clave para tener éxito.

El SMS es una extensión natural del marketing digital, sobre todo porque la omnicanalidad es cada vez más importante para el éxito de las campañas de marketing. Según un estudio reciente, las campañas omnicanales (18,96%) tienen una mayor tasa de interacción que las monocanales (5,4%). Sin embargo, para construir una estrategia omnicanal de éxito, es fundamental asegurarse de que el profesional del marketing entiende las diferencias y similitudes de cada canal de forma independiente para que todos estos canales se unan y puedan proporcionar una experiencia sincronizada para el cliente.

Con el lanzamiento de MailCharts SMS, Validity ha ampliado las capacidades de MailCharts para permitir a los profesionales del marketing obtener un valioso conocimiento de las estrategias de marketing por correo electrónico de marcas y competidores de prestigio mundial. Mientras que MailCharts se ha orientado tradicionalmente al marketing por correo electrónico, la última innovación amplía esta potente inteligencia que MailCharts ofrece a las campañas de marketing por SMS. Junto con la verificación telefónica y la inteligencia de las campañas de correo electrónico que ofrece actualmente Validity, los profesionales del marketing pueden optimizar su estrategia para crear una experiencia omnicanal integral para los clientes.

"Los SMS son una extensión natural del portfolio de responsabilidades de un experto digital, pero es una práctica relativamente nueva para la que muchos profesionales no han sido formados formalmente", comenta Greg Kimball, SVP, Global Head of Email Solutions en Validity. "Con MailCharts SMS, los profesionales del marketing pueden crear campañas de SMS integradas con confianza, ampliando sus programas de marketing para llegar a audiencias totalmente nuevas, así como para llegar a sus audiencias actuales de formas totalmente nuevas. Nuestro objetivo es servir de ventanilla única para que los equipos de marketing accedan a todos los datos y conocimientos que necesitan para informar sobre las campañas omnicanal en cinco segundos en lugar de cinco horas".

Este último lanzamiento refleja el rápido impulso de Validity en el último año. La empresa acaba de adquirir MailCharts y ha introducido DemandTools Elements y Everest Elements, mostrando su enfoque en la innovación de sus ofertas de productos de primera calidad y la adaptación de sus servicios a empresas de todos los tamaños.

Más información sobre MailCharts SMS by Validity en https://www.mailcharts.com/signup.

