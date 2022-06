Urbagesa: todo lo necesario antes de comprar o vender una farmacia Comunicae

lunes, 27 de junio de 2022, 14:42 h (CET) ¿Quieres saber todo lo que hace falta a la hora de entrar en el sector farmacéutico? Urbagesa ofrece toda la información necesaria antes de comprar o vender una farmacia Con la pandemia de la Covid-19 el sector farmacéutico ha salido reforzado, obteniendo más valor y provocando un mayor interés para los inversores en este negocio debido a la importancia que han tenido las farmacias a la hora de distribuir medicamentos y ofrecer un servicio personalizado a cada cliente, asesorando en cada momento ante cualquier duda.

Es por ello que el sector de la compraventa de farmacias ha incrementado a la par que ha incrementado su demanda. Es por ello que han surgido muchas dudas ante los profesionales de la industria farmacéutica que quieren comprar una farmacia.

Una farmacia es un establecimiento que se encarga de adquirir, custodiar y conservar los medicamentos, principios activos, medicamentos prefabricados y productos sanitarios.

Comprar una farmacia es un valor seguro debido a que la demanda de medicamentos es constante. Pese a la gran inversión inicial puede llegar a convertirse en un negocio muy rentable para sus propietarios. Para comprar una farmacia es necesario que uno de los socios tenga el título en Farmacia para poder ejercer su actividad profesional y garantizar el mejor servicio posible.

Además de la obtención de la licencia y la titulación en Farmacia, se deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos se encuentra el contrato de arrendamiento del local, el plano del local que debe ser sellado por el Colegio de Farmacéuticos, un certificado para el manejo de productos químicos, y una licencia sanitaria para el libre comercio de medicamentos.

¿Cuánto cuesta una farmacia?

El precio de la farmacia puede variar según varios factores como la facturación que obtiene, por lo que el precio varía principalmente dependiendo de la localización y de los m2 del local farmacéutico.

Es muy importante conocer los pasos que se deben dar a la hora de comprar una farmacia.

El primer paso antes de comprar una farmacia es conocer cuál es el precio justo. La facturación de la farmacia y el stock disponible marcan el precio, pero hay otros factores como el mobiliario.

Por otro lado, la fijación del precio puede llegar a ser más compleja porque habría que descontar al valor los descuentos o ventas por los medicamentos incluidos en el régimen de la seguridad social.

Si no se quiere comprar la farmacia entera existe la posibilidad de adquirir solamente la licencia.

También es recomendable asegurarte de que la farmacia no tenga ninguna carga de tipo administrativo o judicial. Para ello es de vital importancia, contar con profesionales del ámbito jurídico como abogados, que además cuenten con experiencia para garantizar un buen asesoramiento jurídico ante la trasmisión de una farmacia. Pese a que es un negocio asegurado, la compraventa de farmacias puede tener algunas trabas judiciales, por lo que es muy recomendado contar con dicho asesoramiento.

¿Cuáles son las mejores comunidades españolas para abrir una farmacia?

España es el país con más farmacias en todo el mundo con una farmacia por cada 2100 habitantes. Después de España, los países con más farmacias por habitante son Japón, Bélgica e Irlanda. Un dato llamativo, y que, pese a ello, es un nicho de mercado en constante crecimiento, con unos resultados económicos muy por encima de otros.

Las comunidades españolas más recomendables por sus características para montar una farmacia son Madrid, Galicia y Castilla y León.

Es por ello que, si se desea comprar una farmacia en Madrid, Galicia o Castilla y León, es una inversión asegurada, donde la alta rentabilidad predominará por encima de otras comunidades autónomas, donde la demanda y el flujo de clientes es inferior.

