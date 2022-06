GEALAN cumple de nuevo los requisitos de la etiqueta VinylPlus® Product Labels Comunicae

lunes, 27 de junio de 2022, 13:26 h (CET) Ante la presente emergencia climática, implementar prácticas sostenibles en las empresas se ha vuelto una medida urgente, sin embargo, este camino debe ir acompañado de entidades que confirmen y acrediten estos pasos VinylPlus® es una entidad alemana que desde hace más de tres décadas ofrece a la industria europea del PVC un programa voluntario de compromiso con la sostenibilidad. La etiqueta de sostenibilidad para productos de construcción de PVC se concede a las empresas que siguen una estrategia de sostenibilidad integral y pueden demostrar que sus productos se fabrican de forma sostenible. Su objetivo es crear un marco de sostenibilidad a largo plazo para toda la cadena de valor del PVC en Europa y fuera de ella. GEALAN es socio certificado de VinylPlus® desde 2019.

Para obtener la etiqueta VinylPlus®, los productos de PVC deben cumplir una serie de criterios, que evalúan la política y el rendimiento general de la empresa así como la sostenibilidad de los componentes de los artículos. En este sentido, lograr dicha certificación es un verdadero cambio de juego para los productores de PVC.

Los requisitos incluyen el fomento del uso de ciclos cerrados de materiales, medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, una evaluación del impacto del sistema de transporte, una gestión sostenible del bucle controlado, de la organización en sí y de la cadena de suministro, así como el uso de resina de PVC procedentes de fuentes sostenibles y un uso responsable de los aditivos.

El nuevo certificado de GEALAN tiene una validez de tres años tras la recertificación satisfactoria, ahora hasta principios de 2025. No obstante, un instituto externo inspecciona de manera periódica la documentación pertinente en el marco de una auditoría documental anual.

La etiqueta VinylPlus® Product Label es un elemento de la estrategia global de sostenibilidad de GEALAN. Desde hace más de 25 años, el fabricante de perfiles cuenta con un historial probado de producción de perfiles de PVC de alta calidad, cuidando de los recursos y actuando de forma respetuosa con el medio ambiente.

"GEALAN ha sido una de las pocas empresas que ha obtenido la certificación ISO 14001 y EMAS III desde 1996. Para demostrar a nuestros clientes que la sostenibilidad desempeña un papel importante no solamente en nuestro sistema de gestión, sino también en la fabricación de nuestros productos, hemos decidido hacer también los esfuerzos necesarios para obtener la certificación y la etiqueta de producto VinylPlus®", aifrma Sophia Lingner, Directora de Calidad, Medio Ambiente y Energía de GEALAN.

