SyA Instalaciones ofrece algunos consejos para el uso de bombonas de butano

lunes, 27 de junio de 2022, 13:42 h (CET) Decidir si se quiere que se traiga a casa o se van a comprar a la gasolinera, y recomendaciones de seguridad como saber manejar las bombonas bien y tenerlas en un sitio ventilado, son consejos y recomendaciones muy importantes que se deben valorar Si en el hogar no se dispone de depósito de gas o de gas ciudad, la opción que queda es usar bombonas de gas butano, perfecta para viviendas o locales. Pero, si nunca se ha usado este tipo de energía, se recomienda que se tengan en consideración varios aspectos que son importantes, como pueden ser la contratación del servicio de butano a domicilio, recomendaciones en materia de seguridad o los diferentes tamaños de las bombonas que se pueden encontrar en el mercado. En SyA Instalaciones, expertos en instalaciones y mantenimientos de fontanería, gas y calefacción, explican a continuación algunos de las recomendaciones y consejos para el uso de bombonas de butano.

Consejos para la compra de bombonas de butano

Las bombonas de butano se pueden adquirir de dos maneras: a domicilio o comprándolas en las gasolineras. ¿Cuál es la mejor opción? A continuación, se exponen los detalles para que se tengan en cuenta y se elija según las necesidades.

Si se compra en una gasolinera se deberá acarrear con ella hasta la vivienda o local. En cambio, si se contrata el servicio a domicilio se tendrá siempre la bombona en la puerta, pues el servicio de reparto la sustituirá por una llena.

Si se compra en una gasolinera no se tendrá que firmar ningún contrato, e ir a cambiarla siempre que se necesite. Para disponer del servicio a domicilio, es indispensable un contrato con una empresa de distribución, como podría ser SyA Instalaciones, lo que ofrecerá la tranquilidad de tener siempre abastecimiento y la comodidad a la hora de pagar, pues se puede domiciliar. Recomendaciones de seguridad

El gas butano lleva un aditivo que le confiere ese olor característico, ya que en su estado natural es una gas incoloro e inoloro. Para estar tranquilos si se usa este tipo de energía, es recomendable seguir algunas recomendaciones:

Realizar una correcta manipulación de la bombona. Se deben mantener siempre en posición vertical, tanto si están llenas como si están vacías, teniendo cuidado de no golpearlas, y nunca volcarlas para extraer el gas.

Mantener siempre las bombonas, tanto las llenas como las vacías apartadas de los focos de calor, en un recinto suficientemente ventilado, con las rejillas cerca del suelo y cerca del techo sin obstruir.

Revisar y prestar atención al tubo de goma que conecta la bombona con los aparatos a gas. Estas gomas tienen una fecha inscrita, es la fecha de caducidad, y deber ser siempre cambiada por la empresa autorizada. Mantener siempre las gomas fuera de la exposición a fuentes de calor. Nunca deben utilizarse para fines diferentes para los que fue proyectada, ni doblarse ni tirar de ellas.

Prestar atención a la llama. Esta debe ser azul, constante y recta. Si el color es amarillento puede significar una mala combustión.

Cerrar la llave del regulador a la hora de cambiar la bombona.

Si no se va a estar en el domicilio, es mejor cerrar la llave de la bombona.

Es muy importante hacer las revisiones pertinentes a toda la instalación, así como hacerle un buen mantenimiento.

Si se aprecia olor a gas, cerrar rápidamente la llave de paso y ventilar todo abriendo ventanas y puertas para propiciar la dispersión del mismo. Aun así, no conectar aparatos eléctricos, ni abrir luces, ni fuentes de calor, como pueden ser cerillas o mecheros. En estos casos, lo más recomendable es contactar inmediatamente con una empresa instaladora de gas autorizada y habilitada por el organismo de industria de la Comunidad Autónoma. En este aspecto, SyA Instalaciones puede ayudar, puesto que es especialista en la instalación y mantenimiento de fontanería, gas y calefacción.

