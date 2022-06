Schneider Electric obtiene el segundo puesto en el Top 25 de la Cadena de Suministro del ranking Gartner

La compañía ha escalado dos puestos con respecto a 2021. Este es el tercer año consecutivo que Schneider Electric entra en el Top 5 de la Cadena de Suministro del ranking de Gartner, y el séptimo que aparece en la lista Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y automatización, ha obtenido la segunda posición en el Top 25 de la Cadena de Suministro del ranking Gartner para 2022.

Este es el tercer año consecutivo en el que Schneider Electric entra en el Top 5 del ranking y el séptimo que aparece en la lista, lo que demuestra el compromiso y la inversión constantes que la compañía realiza para reforzar su estrategia de cadena de suministro.

Este reconocimiento llega en un año marcado por la disrupción prolongada de la cadena de suministro. El impacto de la pandemia por la COVID-19 sigue desafiando a compañías de todo el mundo y en todas las industrias, que afrontan restricciones en la disponibilidad laboral, escasez global de materias primas y productos electrónicos y problemas de transporte. Todo esto ha hecho que repensar, volver a priorizar y reforzar la solidez de sus redes de suministro e incrementar la capacidad local sea todavía más crítico para las empresas.

El Top 25 de la Cadena de Suministro de Gartner para 2022 identifica, celebra y retrata a aquellas compañías que han demostrado su excelencia en la gestión de la cadena de suministro en medio de una disrupción global. La lista se elabora en base a tres criterios: métricas financieras que incluyen el rendimiento de los activos físicos y el crecimiento de los ingresos; responsabilidad social corporativa, incluidas las medidas ESG, y la opinión de la comunidad, que también comprende la de los expertos de Gartner y de los pares de la industria.

“Nos honra ser reconocidos por Gartner y por nuestros pares,” asegura Mourad Tamoud, Executive Vice President of Global Supply Chain de Schneider Electric. “Seguimos invirtiendo en mejorar nuestra cadena de suministro porque tenemos un compromiso con nuestros clientes y con la sostenibilidad inquebrantable. Creemos que este reconocimiento es una demostración más de que vamos en la buena dirección: invertir en las personas y en tecnologías de la cuarta revolución industrial tiene ventajas concretas para la resiliencia, la agilidad, la eficiencia y la sostenibilidad.”

A principios de año, Schneider Electric fue reconocida por Gartner en los Power of the Profession™ Supply Chain Awards por su cadena de suministro de “reparación automática” para un motor de machine learning adaptativo en la categoría ‘Process or Technology Innovation of the Year’. La plataforma de la compañía optimiza los parámetros relacionados con el rendimiento, como la cantidad de stock de seguridad, las cantidades mínimas de pedido y los plazos de entrega en tiempo real, mediante machine learning, lo que ha supuesto un ahorro de más de 100 millones de euros.

El año pasado, Schneider Electric lanzó el Zero Carbon Project, cuyo objetivo es reducir la huella de carbono de su cadena de suministro. Más de 1.000 proveedores, que representan el 70% de las emisiones de CO2 de la compañía – se han comprometido para reducir a la mitad las emisiones de sus operaciones para 2025. La iniciativa forma parte de los objetivos de sostenibilidad de Schneider Electric para el período 2021-2025 y es un paso concreto para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1.5°C o menos para 2050, tal como establece el Acuerdo de París.

A principios de este año, la planta de Le Vaudreuil de Schneider Electric en Francia fue reconocida por el Foro Económico Mundial como Sustainability Lighthouse. De los seis que hay en el mundo, dos son de la compañía, uno la mencionada Le Vaudreuil y otro la planta que tiene en Lexington, Kentucky. Además, la fábrica de Schneider Electric en Hyderabad, India, ha sido reconocida como Advanced Lighthouse, lo que eleva a cinco el total de plantas de la compañía que ostentan esta distinción.

Para más información, visita https://www.se.com/es/es/