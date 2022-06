¿Cómo gestionar un restaurante? Los consejos de Auxihostelería Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Dentro del sector hostelero, los emprendedores y empresarios con experiencia siempre tienen en cuenta aspectos clave de un restaurante como las tendencias, los planes de negocio o el control de las ventas. Estas premisas forman parte de la buena gestión de un negocio de hostelería y marcan una gran diferencia en el incremento de las ventas, visitas y reputación a nivel general.

En ese contexto, Auxihostelería, una empresa experta en la venta de maquinaria auxiliar de hostelería, ofrece tips en su página web sobre cómo gestionar un restaurante con profesionalidad y eficacia.

Puntos indispensables para gestionar un restaurante de forma adecuada Los restaurantes operan igual que cualquier otra empresa y, por ello, no solo basta con servir una buena comida, ya que están en juego áreas clave como la gestión comercial, personal y económica. En la web de Auxihostelería, se ofrece a los emprendedores y dueños de restaurantes una serie de consejosa tener en cuenta para gestionar con eficacia este tipo de negocios hosteleros. El primero de ellos es realizar un plan de negocio a corto y mediano plazo. Esto es fundamental tanto para quienes desean iniciar un restaurante como para quienes buscan rehacer o mejorar su modelo de trabajo. Durante la creación de este plan, se debe ejecutar un estudio del mercado actual, evaluar las estrategias y gastos de marketing, reclutamiento de personal e identificar fortalezas y debilidades. También es importante prestar atención a los costes fijos, ya que estos marcarán la diferencia entre perder o ganar dinero. Otro punto clave a tener en cuenta es llevar siempre un control de todo lo que se vende en el restaurante (productos, servicios, envíos, etc.).

Otros puntos clave para conseguir una gestión de restaurante exitosa Contratar a profesionales es clave en el éxito de todo restaurante, ya que esos serán quienes den vida al negocio, mantengan a gusto a los clientes y logren diferenciar al mismo de la competencia. Este consejo es aplicable a todos los empleados, desde el camarero hasta la persona que reciba con un cordial saludo a quienes entran al lugar.

Otro aspecto clave para lograr una gestión eficaz en un restaurante es marcar tendencia y, con ello, Auxihostelería se refiere al hecho de prestar atención a las tendencias gastronómicas. De igual manera, es importante que los dueños de la empresa estudien los intereses de su público objetivo y construyan estrategias publicitarias y de marketing online basadas en esto. Por otra parte, es crucial cuidar la imagen corporativa mediante la realización de logotipos atractivos, un buen ambiente, un diseño de carta amigable, etc. Por último, Auxihostelería menciona que establecer la compra de equipamientos de hostelería de calidad dará lugar a la gestión de un restaurante funcional, eficiente y actualizado.

Auxihostelería ofrece a los restaurantes una serie de equipos industriales de hostelería como hornos, congeladores, cajas registradoras, muebles y cocinas eléctricas, entre muchos otros. Esto sumado a sus tips sobre cómo gestionar un restaurante correctamente la convierten en un aliado perfecto para cualquier empresa del sector hostelero.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Made in Málaga participa en el evento de VET 42 Hosteltáctil ofrece servicios optimizados de software para POS Los beneficios del posicionamiento web, de la mano de Ramiranking La triple garantía de la ayuda universitaria con HacerTFG Cerámica Rambleña vende online artículos de cerámica artesanal