‘Ser Soberano ha sido un antes y un después con respecto a mis hábitos y estilo de vida’, las opiniones de un alumno del curso Eloy RC

lunes, 27 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Dentro de la estructura social actual, es común ver cómo abundan ofertas académicas para aprender algún oficio o tener alguna profesión, pero se le resta importancia al desarrollo personal y espiritual. Aunque a primera vista quizá no sea tan evidente, esta situación suele ocasionar problemas de satisfacción entre las personas, como trabajar en algo que no les apasiona o no encontrar el tiempo para cumplir sus sueños, a pesar de trabajar duro día tras día con la mente puesta en ello.

Eloy RC es un exitoso empresario que, frente a ese panorama de estancamiento, encontró la clave de todo para vivir la vida deseada y disfrutar de todo el proceso. Una vez en la cima del éxito y ante las dudas de sus alumnos de cursos anteriores sobre cómo alcanzar la libertad financiera, creó el nuevo curso Ser Soberano, dirigido a personas que de momento no ganan lo suficiente para tener la vida de sus sueños, no logran implementar rutinas de éxito y que necesitan eliminar sus miedos e ideas limitantes.

Como lo cuenta José Aguilera, alumno del curso, Ser Soberano puede llegar a convertirse en “un antes y un después” en los hábitos y estilo de vida de cualquier persona.

¿Qué te motivó a apuntarte en el curso Ser Soberano?

Lo que hizo que diera el paso a comenzar el curso Ser Soberano fue darme cuenta de que tenía muchos límites mentales que me habían impuesto en mi infancia y que necesitaba cambiar, ya que por mucho que intentaba mejorar y prosperar en mi vida, siempre terminaba autosaboteándome de una manera inconsciente.

¿Cuáles eran tus expectativas cuando empezaste la formación? ¿Las cumpliste una vez finalizada?

Mis expectativas sinceramente eran bastantes altas debido a que ya realicé otro curso con Eloy y fue bastante bueno, por eso no esperaba menos de este, de hecho han sido superadas con creces.

¿Consideras que la metodología de aprendizaje es eficaz? ¿Por qué?

Totalmente, lo que más me llama la atención de este curso es que Eloy explica cuestiones y temas bastante enrevesados de una manera muy sencilla y accesible, además de que la estructura del curso está perfectamente organizada para sacarle el máximo partido.

¿Cuáles son las principales razones por las que recomendarías hacer el curso?

Personalmente por dos. La primera es que creo que la forma más rápida de llegar a donde quieres estar es preguntarle a alguien que ya está en esa situación cómo lo ha hecho. Para mí, esa persona es Eloy y lo explica de una forma muy detallada y sencilla.

La segunda es que todos podemos conseguir lo que nos propongamos, solo necesitamos un plan y herramientas que nos ayuden por el camino y en este programa encuentras ambas cosas.

¿Has podido poner en práctica el aprendizaje obtenido?

Por supuesto. Ser Soberano ha sido un antes y un después con respecto a mis hábitos y estilo de vida, he mejorado en muchísimos aspectos (físico, mental, expresivo, ocupacional) gracias a poner en práctica métodos y técnicas que poco a poco están acercándome hacia mi mejor versión.

¿Consideras que lo aprendido en el curso te ha ayudado a generar un cambio en tu vida?

Desde que hice el programa Ser Soberano mi vida ha mejorado de una manera exponencial. Ahora que entiendo las reglas del juego se hace mucho más fácil crecer y mejorar en un mundo que se encuentra en constante cambio. Todo se transforma interna y externamente cuando por fin entiendes de que va todo esto.

Desde todo punto de vista, el curso Ser Soberano no deja de resultar atractivo para un amplio público, desde quienes necesitan un empujón para salir de su zona de confort, afrontar sus miedos y conseguir su libertad financiera, hasta quienes les hace falta un cambio de perspectiva para entender cómo funciona la vida y disfrutarla sin preocupaciones.



