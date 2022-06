Formación en Agile y Scrum de la mano de profesionales Emprendedores de Hoy

domingo, 26 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La llegada de internet y las tecnologías de la información y comunicación han abierto el camino para una nueva forma de educación que actualmente es implementada por muchas instituciones y centros educativos.

Se trata de la formación a distancia, una manera de dar al estudiante la enseñanza y aprendizaje que necesita sin la necesidad de estar presentes de forma física, sino conectados mediante la red. En este sentido, Antonio Jesús Ruiz presenta una gran variedad de cursos con formación a distancia, bajo la modalidad e-learning y online, en los que imparte contenido sobre los procesos agile y consultoría ágil.

E-learning y cursos online: dos maneras de formación a distancia Antonio Jesús Ruiz es un experto de las IT con una amplia experiencia en el sector, el cual ha recorrido su carrera profesional en este mundo tecnológico desde el 2003. En todos estos años de experiencia, ha logrado posicionarse como uno de los grandes maestros en temas de agile y scrum. En consecuencia, hoy en día se dedica a la enseñanza en esta área a través de cursos y programas de formación profesional que instruye en las modalidades online y e-learning.

La forma online se da mediante un conjunto de sesiones por videoconferencias directas en un horario establecido. Esta modalidad se caracteriza y diferencia de otros cursos por ser personalizadas y adaptables a las necesidades particulares mediante la interacción total con los estudiantes.

Por otra parte, la formación e-learning permite acceso integral a las lecciones en cualquier momento a través de clases grabadas. Este tipo de formación añade la opción de realizar consultas directas al profesor cuando se necesite y una videoconferencia al final del curso para afianzar conocimientos y resolver dudas.

Cursos profesionales de Agile y Scrumde la mano de Antonio Jesús Ruiz La oferta formativa de Antonio Jesús Ruiz está enmarcada dentro de los modelos de desarrollo ágiles aplicados hoy día en muchas empresas e industrias. Estas metodologías de trabajo son muy demandadas por las compañías debido a los beneficios que generan en el desarrollo de actividades.

En este aspecto, se presentan 4 cursos que son: scrum master, product owner, agile coach y scrum master avanzado, impartidos de forma online, presencial o e-learning. Cada uno de estos programas cuenta con certificaciones oficiales avaladas por entes internacionales, algunas de las cuales son opcionales y pueden ser adquiridas por un módico precio.

Por otro lado, también se ofrece un servicio especializado de consultoría ágil que ofrece a las empresas las herramientas necesarias para implementar los modelos ágiles en su estructura funcional. Para esto, se realiza un plan de acción con estrategias específicas para implantar la agilidad y obtener los resultados deseados.

En temas de gestión ágil de proyectos Antonio Jesús Ruiz se destaca en el mercado con sus cursos profesionales de formación a distancia. Estos cursos no solo ofrecen un aprendizaje vía online desde la comodidad del hogar, sino que dan el respaldo de un equipo profesional con amplia experiencia y preparación en el área.



