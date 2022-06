NorayWalkers trabaja como aceleradora de empresas para formar a nuevos agentes inmobiliarios

Emprender puede resultar un verdadero reto para las personas, especialmente si no saben en qué sector adentrarse. En la actualidad, uno de los que no para de crecer es el inmobiliario, lo que significa que cada día más profesionales se dedican a todo lo relacionado con la compraventa y el alquiler de viviendas. No obstante, precisamente por la gran demanda, es necesario contar con una estrategia que permita marcar la diferencia para destacar entre la competencia y alcanzar el objetivo de atraer clientes. Una buena opción es recibir la asistencia de una aceleradora de empresas inmobiliarias. En este sentido, la agencia NorayWalkers ofrece formación para emprendedores que quieran introducirse en el mercado inmobiliario.

Emprender en el mercado inmobiliario con la ayuda de una aceleradora de empresas Lanzar un negocio dentro del mercado inmobiliario puede ser el sueño de muchos, pero para triunfar no es recomendable arriesgarse y empezar sin tener ningún tipo de conocimiento en la materia. Lo ideal es formarse primero en el área. Actualmente, existen muchas alternativas, como la aceleradora de empresas NorayWalkers.

Esta compañía está especializada en asesoría inmobiliaria y cuenta con un sistema de formación para emprendedores. Con su programa de estudios, los interesados pueden aprender cada una de las fases para la puesta en marcha de una compañía del sector inmobiliario.

La formación es presencial y práctica, y se lleva a cabo en Torremolinos. Los expertos que la imparten cuentan con décadas de trayectoria en el mercado inmobiliario. Por eso, son ideales para ayudar a los emprendedores a bloquear sus tiempos, a crear un plan de negocio y de vida, a generar leads, a valorar inmuebles, a conocer todo sobre el blanqueo de capitales, la tecnología y las redes sociales y muchas cosas más enfocadas en el sector inmobiliario.

Qué beneficios se obtienen con el programa para emprendedores La formación para emprendedores de NorayWalkers incluye también el acceso a herramientas tecnológicas inmobiliarias como renders 3D, arbitraje notarial, firma biométrica, Trovimap y Zoom. Asimismo, se realiza un seguimiento y coaching personalizado, se suministra asesoría legal y se pone a disposición de cada futuro emprendedor el departamento de marketing digital.

Son muchas las razones que llevan a las personas a recibir un programa de formación antes de emprender en el mundo inmobiliario. Una de las principales es que tener conocimientos en el sector disminuye el índice de fracaso, ya que se pueden afrontar los retos con mayor destreza y seguridad. Desde todo punto de vista, invertir antes de emprender es algo que siempre vale la pena, ya que, si se tiene constancia y perseverancia, se pueden obtener buenos frutos.