Aldabón Luxury explica las ventajas y desventajas de usar pomos de lujo

domingo, 26 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Los pomos de lujo son elementos decorativos y funcionales que suman a la apariencia de cada estancia y permiten personalizar puertas y muebles con diseños singulares.

Es importante conocer los pros y contras de usar pomos de lujo para definir si es conveniente su adquisición y utilización en diversos espacios. Para los interesados en estos utensilios, Aldabón Luxury dispone de una amplia oferta, donde se incluyen colecciones segmentadas por patrones estéticos.

¿Cuáles son los pros y contras de usar pomos de lujo? Los pomos permiten acceder a habitaciones, dormitorios y demás estancias. También son elementos que sirven para abrir muebles y que facilitan el ingreso a espacios. Concretamente, tener un pomo de lujo permite precisamente dar un mayor valor a una habitación o al mobiliario de un hogar. Sus diferentes diseños se adaptan al estilo de cada estancia y sus modelos pueden complementarse con otros elementos como el color de las paredes, los accesorios de la estancia, las ventanas, etc.

Entre los pros de utilizar pomos de lujo, se encuentran su estética, que los convierte en un tesoro en sí mismo; su calidad, ya que están fabricados con materiales altamente resistentes que no pierden su valor con el paso del tiempo y su versatilidad, puesto que pueden adaptarse con facilidad a todo tipo de ambientes. Estos accesorios de lujo son ideales para hoteles de prestigio, empresas de lujo y personas que aprecien el arte y el buen gusto, ya que son piezas únicas que nunca pasan de moda.

Los contras de este tipo de pomos de lujo se enfocan en su coste, ya que no suelen ser baratos por estar elaborados con materiales de alto valor. Otro punto negativo es que llaman mucho la atención, por lo que nunca pasan desapercibidos, algo problemático para personas que no les guste mostrar su estatus y opulencia.

Los pomos de lujo redefinen el concepto tradicional de tirador Aldabón Luxury presenta una propuesta de pomos de lujo que se adapta a los requerimientos de cada cliente, no exigen una cantidad mínima de pedido y ofrecen la personalización de cada diseño. Sus productos son exclusivos, especializándose en tiradores y broches.

Actualmente, ofrecen nueve colecciones de pomos de lujo denominadas: Esmeray, Lia, Selene, Minae, Katsuni, Bellenay, Yue, Aysel y Chandra. Cada una responde a características específicas basadas en los acabados y los materiales usados como, por ejemplo, piedras naturales de máxima calidad, oro, rubí, zafiro, amatista y trenzados. Esta compañía dispone de certificado de calidad y ensambla todas sus creaciones a mano.

Implementar pomos de lujo en las estancias permite tener obras artísticas que suman a la apariencia de cada lugar. Se trata de objetos de culto para diseñadores de interiores que ofrecen una estética excepcional de alta gama, con un cuidado al detalle que reinventa al tirador convencional.



