5 beneficios del desbroce de fincas, por LA TIERRA JARDINERÍA

viernes, 24 de junio de 2022

viernes, 24 de junio de 2022, 16:03 h (CET) El desbroce del terreno es el proceso de eliminación de árboles, rocas, vegetación y otros restos de una parcela, zona u otra propiedad. Aunque este proceso está generalmente mal visto por los ecologistas, la deforestación responsable puede aportar muchos beneficios a los propietarios de la tierra y al medio ambiente Si la tierra se utiliza para la agricultura, el desarrollo o cualquier otro motivo, el desbroce de fincas es la opción responsable para mantener un bien seguro y promover un ecosistema equilibrado.

Aparte de estos, hay muchos otros beneficios del desbroce de fincas. A continuación, se exploran los cinco principales beneficios del desbroce de tierras en cualquier terreno.

Aumentar la diversidad natural de la flora y la fauna de una propiedad El desbroce de fincas es ideal para los cazadores que quieren transformar los cotos de caza, los agricultores que quieren cosechar, los apicultores que se trasladan a los asentamientos y cualquiera que quiera mejorar la belleza natural de un entorno.

Con el tiempo, si la tierra no se riega, las especies vegetales perecerán, y cualquier vegetación comestible y beneficiosa morirá.

Las hierbas y las plantas que comen los pastos crecen mucho, y la falta de alimento natural repercute directamente en el tipo de fauna que ocupa la zona, dificultando el propio terreno. Al desbrozar el terreno y reducir las floraciones densas, los propietarios pueden fomentar el regreso de las especies autóctonas a la zona y promover la biodiversidad en las áreas vecinas.

Control de plagas

La limpieza, junto con el mantenimiento regular, ayuda a controlar el crecimiento de las plantas y a reducir las poblaciones de plagas. Especialmente en la temporada de lluvias, bajo la sombra del crecimiento vegetal, los charcos de agua pueden durar mucho tiempo.

El agua proporciona el entorno ideal para que se desarrollen los mosquitos y otras plagas, y las plantas les dan cobijo. La limpieza ayuda a mantener alejadas estas plagas no deseadas y evitar la formación de grandes colonias.

Asimismo, los árboles que quedan en los terrenos descuidados son un hogar ideal para la fauna menos amenazada, como las termitas, los pájaros y las ardillas. Retirar rápidamente los árboles muertos, en lugar de eliminarlos más tarde, garantizará que no haya problemas para los animales que anidan allí. Para ello, se puede contar con la ayuda de los profesionales en el desbroce de fincas.

Los insectos no son las únicas plagas que pueden ser atraídas por los terrenos con altas precipitaciones. Dependiendo de la zona, hay animales salvajes cómo las serpientes que pueden encontrar su hogar en la propiedad y dificultar la limpieza cuando llegue el momento.

Estética y mantenimiento

Aunque una propiedad con muchos árboles es atractiva, los arbustos y árboles que crecen muy cerca unos de otros o en las zonas equivocadas pueden tener un valor diferente.

Limpiar las malas hierbas y eliminar los árboles seleccionados hace que esta propiedad sea más útil.

Se pueden añadir zonas para sentarse al aire libre, jardines e incluso piscinas para el disfrute cuando se despejan las zonas adecuadas.

Los árboles muertos deben ser eliminados y para ello es siempre aconsejable contar con los profesionales especialistas en la poda y la tala de árboles, así como para el desbroce de fincas.

Aunque se decida dejar zonas arboladas en una propiedad, será necesario mantenerlas, especialmente en una comunidad o ciudad. Esto requiere alquilar o arrendar máquinas o equipos especiales para reducir el crecimiento regularmente. Además, las zonas de hierba se extienden a otras áreas que generalmente se mantienen para el tránsito público o peatonal de las personas.

Salud y seguridad

Las zonas de hierba son el hábitat de serpientes y roedores, así como de animales más grandes como los ciervos o jabalís. Estos animales pueden suponer un peligro para los conductores, así como ser portadores de enfermedades o insectos no deseados.

La limpieza de las zonas y la eliminación de los árboles no deseados alrededor de una casa o negocio proporcionan un entorno seguro.

Eliminar el peligro de incendios forestales

La eliminación de la vegetación muerta o en descomposición puede ser un factor importante para prevenir la aparición o propagación de incendios forestales, especialmente en climas secos.

Cuando un jardín no está bien mantenido, las hojas secas o los recortes de hierba que quedan después de cortar el césped pueden atraer incendios forestales que pueden hacer arder todo el paisaje.

Por lo tanto, es esencial mantener los jardines y fincas utilizando los servicios de desbroce siempre que sea necesario, sobre todo si se dispone de un terreno grande que no puede ser gestionado personalmente, sino con la ayuda de profesionales.

Lo más probable es que la empresa que se haya contratado para realizar los trabajos de desbroce de fincas también ofrezca servicios de acolchado, que ayuda a evitar la erosión del suelo tras retirar objetos como rocas y árboles grandes.

Las empresas especializadas ofrecen una variedad de servicios relacionados con el mantenimiento de jardines como son, la retirada de árboles, tala de árboles muertos, poda, trituración de tocones, setos limpieza de terrenos y control de plagas. Sus principales clientes son los propietarios, especialmente de los jardines y fincas.

Conclusión

Estas son las principales ventajas del desbroce en cualquier paisaje. Se puede despejar el espacio para cualquier propósito o simplemente mantener un jardín limpio y verde. Mejorar el atractivo estético de un jardín y también mejora la seguridad para todos.

En cualquier caso, si se va a desbrozar un terreno, es importante que las empresas de desbroce tengan un excelente conocimiento del medio ambiente y puedan prestar un servicio de forma segura, de manera que se sigan protegiendo los bienes naturales del entorno.

