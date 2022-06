Paraguay y EUROFRONT lideran un encuentro para promover la movilidad y seguridad fronteriza en el MERCOSUR Comunicae

viernes, 24 de junio de 2022, 16:03 h (CET) La reunión entre altos representantes de países miembros y asociados del MERCOSUR, celebrada el 23 de junio en Asunción, ha sido liderada por el Programa EUROFRONT de la UE y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, a cargo de la Presidencia pro tempore del MERCOSUR. En la misma semana se han desarrollado en Paraguay varios eventos orientados a coordinar acciones en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales Este jueves 23 de junio se ha celebrado en Asunción (Paraguay) un encuentro de representantes de alto nivel institucional de países socios y asociados al MERCOSUR y del programa de cooperación EUROFRONT, financiado por la UE. El objetivo de este Programa es mejorar el desarrollo económico y social y la seguridad en las fronteras de América Latina. Para ello cuenta con la participación directa de siete Estados: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay, que actualmente ostenta la Presidencia pro tempore del MERCOSUR a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores.

El punto de partida de esta reunión ha sido el modelo europeo de Gestión Integral de Fronteras (GIF) de la UE, bajo cuya perspectiva se están impulsando procesos en el marco de los dispositivos de cooperación regional de los países socios, como son MERCOSUR y la Comunidad Andina (CAN). Así, los días 11 y 12 de mayo, EUROFRONT co-organizaba una reunión junto a la CAN en Quito (Ecuador) bajo los mismos postulados que este reciente encuentro en Paraguay. Con el objetivo de luchar contra los delitos transnacionales desde el ámbito de las fronteras, los siete países socios de EUROFRONT cooperan asiduamente con la UE, tanto de manera individual como conjunta.

De hecho, esta actividad se realiza en una semana en la que la ciudad de Asunción ha acogido varias actividades relacionadas con uno de los delitos que más preocupan a la región sudamericana: el narcotráfico. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay ha liderado y participado en varias de ellas. El enfoque de cooperación ha estado también muy presente durante estas citas, coorganizadas por tres programas de la UE complementarios: EUROFRONT, que trabaja en gestión de fronteras; EL PAcCTO Penitenciario, cuya actividad prioritaria se orienta a combatir la infiltración de la criminalidad organizada en los centros penitenciarios; y COPOLAD III, que impulsa políticas regionales antidroga.

Durante el encuentro organizado por EUROFRONT y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, expertos en seguridad fronteriza de la UE han realizado una presentación de buenas prácticas del sistema de Gestión Integral de Fronteras, concretamente de aquellas vinculadas al acuerdo Schengen, a las dinámicas establecidas de cooperación policial y a los Centros de Cooperación Policial y Aduanera. “Estas son algunas de las herramientas de control que han permitido a la UE garantizar un equilibrio entre movilidad y seguridad”, aclaró la Magistrada Chiara Maria Paolucci, experta principal de EUROFRONT.

Tras el encuentro, el Sr. Carlos Hugo Centurión, Coordinador del Paraguay del Subgrupo de Trabajo nº 18 (SGT 18) sobre Integración Fronteriza del MERCOSUR, ha valorado positivamente el resultado del diálogo: “encuentros como el celebrado en Asunción son una herramienta valiosa para acercar discusiones que permitan establecer canales técnicos de participación que, a su vez, contribuyan al avance de las agendas de los temas fronterizos del MERCOSUR, de manera asociada a la visión de la cooperación técnica del Programa EUROFRONT".

