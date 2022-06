5 ventajas de contratar a un wedding planner, por ESTER SIN H Comunicae

viernes, 24 de junio de 2022, 16:09 h (CET) La preparación de una boda es una empresa enorme que implica ocuparse de numerosos y molestos detalles. Las parejas suelen pasar semanas entre el compromiso y la boda, resolviendo detalles que van desde la contratación de proveedores y la elección del lugar de celebración hasta la decisión del tema y la decoración de la boda y la planificación de la distribución de los asientos Afortunadamente, con la ayuda de wedding planner profesionales, los novios pueden delegar parte de la responsabilidad y pasar juntos el precioso tiempo de su compromiso sin preocuparse por el gran acontecimiento.

¿Qué es un wedding planner?

Según ESTER SIN H, wedding planner Madrid, un organizador de bodas o wedding planner es un especialista en eventos especiales que organiza las actividades de una ceremonia y un banquete. Este profesional trabaja con los clientes, que suelen ser parejas comprometidas con ideas sobre el tamaño, el tema y el presupuesto de los eventos para celebrar las inminentes nupcias.

La wedding planner ayuda a coordinar los eventos, lo que puede incluir la elaboración de una lista de invitados, la búsqueda de un lugar de celebración y la búsqueda de proveedores, como fotógrafos, proveedores de comida y músicos.

Se muestra una lista de rasgos clave que debe tener un wedding planner:

Creatividad: Las parejas comprometidas pueden querer que sus bodas sean divertidas y memorables. Los wedding planner creativos pueden recomendar temas como, por ejemplo: bodas al aire libre, combinaciones de colores y decoraciones que cumplan los deseos de los clientes.

Gestión del tiempo: La ceremonia y la recepción de una boda suelen comenzar con un horario, lo que permite a la pareja de novios participar en todas las festividades deseadas antes de que terminen los eventos. Con la gestión del tiempo, un wedding planner puede controlar la cantidad de tiempo necesaria para cada actividad y elaborar un programa que garantice que los invitados y la pareja disfruten.

Gestión de clientes: Los novios que solicitan los servicios de un wedding planner son los clientes a los que el profesional pretende satisfacer. La gestión de clientes implica comunicarse frecuentemente con la pareja, cumplir sus deseos para el evento y solicitar comentarios para aumentar las posibilidades de que difundan información positiva sobre los servicios a otras personas.

Comunicación interpersonal: La comunicación interpersonal permite a los wedding planner establecer relaciones significativas con sus clientes y aclarar ideas sobre los eventos. Los profesionales también pueden transmitir las expectativas del evento a los proveedores y a los miembros del personal para garantizar que las festividades se desarrollen sin problemas.

Multitarea: En los días de los eventos, los wedding planner supervisan los horarios y ultiman los detalles, lo que implica realizar varias tareas. Por ejemplo, un planificador de servicios completos puede reunirse con los invitados a la boda, dar instrucciones a los miembros del personal y hacer señales a la banda para que empiece la música.

Principales ventajas a las que se debe la creciente popularidad de los wedding planner:

Menos responsabilidad

¿Estrés por la planificación de la boda? los cambios de planes de última hora pueden poner en situaciones realmente estresantes. Un wedding planner es la persona perfecta en la que la pareja puede delegar todas las tareas que no requieren un propio toque personal. Esto ayuda a centrarse en las tareas más importantes, como la redacción de los votos, la elección de los trajes de boda y la planificación de la luna de miel.

Servicios expertos de presupuesto y programación

Un wedding planner puede ayudar a una pareja a ahorrar mucho dinero al personalizar el evento de acuerdo con un presupuesto en lugar de planificar un evento fastuoso que no puedan permitirse. También tienen una amplia experiencia en la programación de diversas tareas y ayudan a los novios a mantenerse organizados sin sentirse abrumados por todas las tareas que deben completarse para cuando llegue el gran día.

Contactos únicos y conocimientos internos

Los wedding planner con experiencia llevan tiempo en el sector de las bodas y los eventos y están al tanto de las últimas tendencias en bodas, así como también en contacto con diversos proveedores, como peluqueros, fotógrafos, diseñadores de papelería de boda, pastelerías, etc.

También tienen un conocimiento interno único, como por ejemplo qué proveedores son fiables y ofrecen una buena relación calidad-precio para evitar desastres como salirse del presupuesto o cancelaciones de última hora.

Apoyo moral y asistencia personalizada en el gran día

Lo mejor de los wedding planner es el apoyo personalizado que ofrecen a los novios. Casarse es un compromiso enorme, y muchos novios acaban arrepintiéndose y volviéndose locos en el último momento.

Los organizadores de bodas suelen haber visto de todo y pueden mantener la calma cuando los novios se sienten abrumados ante la perspectiva de un cambio tan grande en sus vidas. Pueden proporcionar apoyo moral o una charla de ánimo para ayudar a preparar el gran día y evitar el estrés y los nervios previos a la boda.

Más tiempo para disfrutar

Una de las mayores quejas de muchas novias es que no llegan a disfrutar del período de compromiso, ya que están ocupadas con los cientos de tareas que hay que completar antes del gran día.

Un wedding planner se encarga de todas esas tareas y libera mucho tiempo que la novia puede dedicar a su pareja y a sus seres queridos y a crear recuerdos duraderos mientras está comprometida.

Incluso el mismo día de la boda, ayuda saber que un wedding planner profesional se encarga de todos los detalles y los novios pueden relajarse y disfrutar del día más importante de su vida.

Servicios profesionales de planificación de bodas

Contar con la ayuda de un wedding planner profesional ayuda a asegurarse de que la boda se gestiona perfectamente con todos los pequeños detalles cuidados sin ningún tipo de estrés.

ESTER SIN H ofrece los servicios de wedding planner y eventos confiables y experimentados para ayudar a las parejas a navegar por las tareas complicadas y que consumen mucho tiempo en la planificación de una boda sin renunciar al romance y la intimidad del evento.

