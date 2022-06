Comida equilibrada en barritas, una opción de alimentación nutritiva, cómoda y rápida Comunicae

viernes, 24 de junio de 2022, 15:31 h (CET) F1 Express de Herbalife Nutrition son barritas equilibradas con proteínas, fibra, 25 vitaminas y minerales, sin edulcorantes ni colorantes artificiales. Sustituto ideal de una comida nutritiva, ayuda al control y mantenimiento del peso Las obligaciones y las prisas del día a día ocupan gran parte de nuestro tiempo y nos llevan a dejar de lado la organización de las comidas, desatendiendo así nuestra alimentación. Nuestras vidas nunca han estado tan ocupadas y la preparación de tres comidas nutritivas al día se convierte en un reto difícil de conseguir. Herbalife Nutrition, la marca #1 del mundo en la combinación de reemplazo de comidas y suplementos proteicos*, nos ayuda en este objetivo con el lanzamiento de sus nuevas barritas F1 Express, una opción de comida sabrosa y saludable para consumir en cualquier momento del día, como una alternativa más a los tradicionales batidos sustitutivos de comidas.

Las nuevas F1 Express de Herbalife Nutrition, que cumplen los parámetros establecidos para considerarse una comida equilibrada en barritas, contienen la combinación perfecta de proteínas de alta calidad y fibra, además de 25 vitaminas y minerales, siendo el producto alimenticio perfecto para aquellos que buscan equilibrio y reducción de su ingesta de calorías. Con una nueva reformulación y textura, cada unidad contiene 13 g de proteínas, las cuales contribuyen a aumentar la masa muscular, son bajas en azúcar, no tienen edulcorantes ni colorantes artificiales y llevan incorporado un delicioso chocolate negro. Además, son aptas para vegetarianos y perfectas para cualquier persona que desee sustituir una comida por una nutritiva barrita con solo 207 kcal, manteniendo la ingesta de los nutrientes clave que el organismo necesita.

Cómo utilizar las nuevas barritas F1 Express

Este sustitutivo con nueva fórmula puede ingerirse en dos comidas principales del día dentro del marco de una dieta de control de peso, y completando con una comida nutritiva.

Los productos pueden también ser utilizados dentro de un programa de nutrición saludable, sustituyendo una comida al día y realizando otras dos comidas nutritivas principales.

Las F1 Express de Herbalife Nutrition se encuentran disponibles en sabor chocolate negro con chips crujientes de chocolate, en cajas de 7 unidades, con un precio de 24,40 euros.

Ficha técnica F1 Express

Contiene 25 vitaminas y minerales

Alto en proteínas, con 13 g por barrita, las cuales contribuyen a aumentar la masa muscular

Alto contenido en fibra con 7 g por barrita, lo que representa el 28% de la ingesta diaria recomendada de fibra* *

Contiene fibra de Promitor®

Aptas para vegetarianos

Sin colorantes ni edulcorantes artificiales *Fuente: Euromonitor International Limited; Consumer Health Edición 2022, según definición de reemplazo de comidas y suplementos proteicos; % combinado RSP share GBO, datos de 2020.

**EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA) EFSA Journal 2010; 8(3), 1462.

