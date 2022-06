ANCYPEL se presenta formalmente para liderar el sector del e-Learning Comunicae

viernes, 24 de junio de 2022, 09:04 h (CET) La nueva asociación reúne a 130 entidades educativas con 25.000 empleados que forman a distancia a un millón de alumnos al año ANCYPEL, la Asociación Nacional de Centros y Proveedores de e-Learning ha inaugurado el Congreso que supone su presentación oficial. Nacida de la unión de ANCED (Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia) y APEL (Asociación de Proveedores de e-Learning), está presidida por Arturo de las Heras García. En sus palabras de bienvenida a los asistentes ha explicado que la unión de ambas asociaciones ha sido un proceso largo, con dificultades, “pero hemos hecho un esfuerzo muy importante para consumar este proyecto, gracias a la gran generosidad de todos”.

El nuevo presidente de ANCYPEL ha agradecido públicamente el esfuerzo de ambas juntas directivas para crear la nueva asociación para concluir que “ahora nos queda la tarea de consolidarla, para dejar de ser nosotros y vosotros, y pasar a ser solo nosotros”.

Por su parte Antonio Buzón, nuevo vicepresidente de ANCYPEL y anteriormente presidente de APel, ha destacado el gran valor simbólico del Congreso que formaliza el nacimiento de la nueva entidad, “que supone un gran reto y un gran avance para el sector”. Además, ha añadido que “ahora el reto es liderar el sector, su evolución su desempeño, hacerlo con responsabilidad y hacerlo, como decía el presidente, todos juntos, siendo una misma asociación y defendiendo los mismos intereses”.

ANCYPEL agrupa a cerca de 130 entidades entre universidades, centros de formación, proveedores de e-learning, de LMS, y de soluciones tecnológicas aplicadas a la educación, que imparten formación no presencial a más de 1 millón de alumnos al año y que da trabajo a cerca de 25.000 personas, entre empleo directo e indirecto.

Un congreso que presenta novedades tecnológicas

Arturo de las Heras ha explicado que el Congreso, celebrado al tiempo en forma presencial y por videoconferencia, presenta importantes novedades tecnológicas. La intención es convertir esta cita en un referente para el sector de la educación.

En la primera jornada ha intervenido en primer lugar Mariano Carballo, jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, que ha explicado las principales novedades de la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.

Mariano Carballo ha explicado que la nueva ley quiere paliar problemas estructurales de nuestro país. Por un lado, el escaso acceso del alumnado a la FP de grado inicial, sólo un 35%, frente al 50% de media europea. Y por otro conseguir que obtengan la acreditación profesional el 48% de trabajadores españoles que carece de ella.

La flexibilización de las enseñanzas de FP va a permitir que las comunidades autónomas, e incluso los propios estudiantes, a partir de un conjunto de módulos básicos, añadan otros de libre configuración para personalizar la formación.

Ya se está trabajando en el desarrollo normativo de la Ley, primero con el calendario de aplicación y después con la ordenación de las enseñanzas. Este último es un proceso lento por las numerosas consultas a diferentes organismos a los que hay que someter el decreto y en el que, ha dicho, espera que participen las empresas de formación interesadas.

A los centros de FP a distancia se les va a pedir que acrediten que pueden ofrecer la parte presencial de la formación, que requiere de instalaciones o talleres con el único objetivo de “garantizar que los alumnos reciban una formación de calidad”. “Eso – ha añadido- se cumplirá a rajatabla”.

Tecnología y formación

A continuación, Rosa Gómez, Senior Education Manager de Siemens-Healthineers, ha mostrado las enormes posibilidades que para la formación en el sector de salud ofrecen las nuevas tecnologías: simuladores, aprendizaje en escenarios similares a la realidad, con realidad mixta, realidad virtual, realidad aumentada y serious games. Todo este conjunto de elementos permite a los alumnos practicar sin riesgo y alcanzar unos niveles de formación que luego se ven reflejados tanto en la calidad del aprendizaje como en la seguridad y menor estrés de los profesionales cuando se enfrentan a situaciones reales.

La siguiente ponencia ha corrido a cargo de Soraya del Portillo, CEO & Founder de BeChiara, una herramienta que utiliza la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar la oratoria. Mediante el uso de VR, IA y PNL (Procesamiento Natural del Lenguaje) una aplicación permite al alumno realizar cuantas prácticas necesite delante de un auditorio real – salón de conferencias, sala de juntas, sala de un tribunal, etc., – grabado en vídeo. La tecnología permite analizar objetivamente todos los KPIs que impactan en su discurso y la Inteligencia Artificial le ofrece los consejos más adecuados para corregir sus defectos, eligiendo entre decenas de miles de vídeos de coaches expertos.

Para terminar, Francisco Catena, Associate EMEA Channel Manager, ha explicado las nuevas mejoras introducidas en la experiencia de aprendizaje en Moodle LMS 4.0. Utilizado por más de 300 millones de estudiantes en más de 250 países, Moodle, un popular LMS (Learning Management System), tiene un nuevo diseño con cambios significativos visuales y nuevas funcionalidades. Catena ha explicado que se han simplificado y agilizado las tareas, mejorando la experiencia de usuario, tanto de los profesores como de los estudiantes.

La celebración de la Asamblea General de la Asociación puso punto final a la jornada.

