Los mejores planes para disfrutar del verano en Madrid están en Buscatea Comunicae

viernes, 24 de junio de 2022, 09:22 h (CET) Llega el verano y con él las ganas de exprimir la ciudad al máximo. Los días se vuelven más largos y es la mejor época para hacer planes con amigos o en pareja, pero ¿cómo se pueden encontrar las mejores opciones? Buscatea es la respuesta. En la página de ocio y tendencias Buscatea proponen actividades y la mejor oferta gastronómica para disfrutar de Madrid durante la época estival desde la mañana hasta la noche. Aquí va un listado de las mejores propuestas de esta temporada: Al rico helado: Con este calor llega uno de los mejores alimentos para combatirlo: el helado. Es cremoso, delicado, lleno de sabor y refrescante. Todo un manjar que introdujo Marco Polo en Europa después de sus viajes por Asia y que hoy se puede disfrutar en todo el mundo. Seguro que entre toda la oferta de heladerías de la ciudad resulta complicado escoger donde ir. Por ello, en Buscatea han reunido la lista de las mejores heladerías de Madrid para orientar a los amantes de este dulce placer veraniego. Hay helados italianos, helados de autor o tradicionales. ¡Lo más difícil será frenar la tentación de probarlos todos! Una cena o una comida espectacular: Tanto si se celebra una ocasión especial como si se quiere degustar una deliciosa comida en Buscatea está toda la información gastronómica. Los más foodies encontrarán la selección de los mejores restaurantes de Madrid donde aparecen opciones para todos los gustos. Desde los restaurantes italianos más top, a los mexicanos más sabrosos o los restaurantes más de moda de Madrid. Además, en Buscatea se incluyen recomendaciones de restaurantes para celebrar una despedida de soltera o donde tener una primera cita. Cualquier ocasión es buena para disfrutar de un plan gourmet en buena compañía. Chill out y cachimbas: Para los que buscan un plan nocturno en las fantásticas noches de verano no hay mejor opción que probar una cachimba mientras suena la mejor música chill out. Es la opción perfecta para una noche con amigos. Para ponerlo fácil en Buscatea han seleccionado las mejores teterías de Madrid donde disfrutar de una cachimba. Hay opciones para todos: teterías exóticas con decoración al más puro estilo de Las mil y una noches, clubs con un aspecto moderno muy chic o locales de moda que se han reinventado y ofrecen este servicio tan demandado. ¡Ya está todo listo para pasar una noche inolvidable! Después de conocer los mejores planes para este verano solo falta reunir a los amigos y comenzar a disfrutarlos. ¡No hay tiempo que perder! Madrid está lleno de sorpresas por descubrir y todas están en Buscatea.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.