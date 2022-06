Conocer de manera gratuita el crédito de formación disponible en FUNDAE de la mano de Multiply School Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 17:51 h (CET)

A la hora de llevar a cabo procesos de formación destinados a los empleados, una de las alternativas que tienen las empresas es la bonificación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Sin embargo, no todas las compañías saben con certeza cómo acceder a este crédito, por lo que Multiply School es una de las opciones recomendadas para solicitar información y gestionar el proceso. De esa manera, las empresas dispondrán de un beneficio económico reflejado en las cotizaciones a la Seguridad Social, mientras aumentan el conocimiento y la productividad de sus trabajadores.

Multiply School, una opción para conocer gratuitamente acerca del crédito de formación de FUNDAE Los trámites para acceder a los créditos de formación otorgados por FUNDAE pueden resultar bastante complejos para los representantes de una empresa. En ese sentido, el centro de formación Multiply School, especialista en realizar procesos de formación, ofrece el servicio gratuito de consulta para conocer el crédito disponible en la fundación.

De esa manera, la consulta se puede realizar sin compromiso y sin ningún coste, para evitar que las empresas pierdan la oportunidad de solicitar su crédito. Asimismo, la organización se encarga de gestionar las bonificaciones de sus cursos, sin coste adicional y con la garantía de cobrarlas una vez terminado el curso.

El objetivo de la iniciativa es promover una competencia sana entre empresarios y trabajadores para conseguir una mejor adaptación al mercado, caracterizado por el movimiento constante. En consecuencia, los empleados obtienen nuevas herramientas y el dominio de técnicas que permiten incrementar sus habilidades.

¿Qué es la bonificación FUNDAE y cómo es posible acceder a ella? En vista de que las empresas españolas cotizan por formación profesional a la Seguridad Social, cada año cuentan con un saldo formativo que se utiliza como deducciones en las cuotas canceladas. Esos valores son considerados como créditos formativos, por lo que solamente pueden utilizarse para acceder a procesos de formación con instituciones acreditadas.

Para acceder a la bonificación FUNDAE, las personas pueden tramitar la formación directamente con Multiply School, quienes se encargan de consultar el saldo disponible para el crédito. El siguiente paso es que la empresa informe a la representación legal de los trabajadores, en caso de tenerla, ya que deben ser comunicados para comenzar el trámite.

Posteriormente, se comunican los detalles e inicio del curso, con información sobre los grupos en que se aplica, la modalidad, la duración, los objetivos y los contenidos. Una vez finalizado, desde la aplicación de FUNDAE se notifica la finalización de la acción formativa, además de compartir la información de los participantes que aprobaron el curso.

El centro de formación Multiply School es reconocido a nivel nacional por su experiencia en la formación de empresas y profesionales, mediante la aplicación de dinámicas efectivas, entretenidas y actualizadas. Sin embargo, el valor agregado que ofrece esta institución es la capacidad que tienen para gestionar la acreditación de la bonificación FUNDAE.



