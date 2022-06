¿En qué consiste el marketing psicológico?, lo cuenta CEO Sphere Emprendedores de Hoy

Iniciar un emprendimiento, mantenerlo a flote y destacarlo en el mercado pueden ser unos objetivos complejos y muy exigentes.

Para conseguirlos, una de las herramientas más útiles es el marketing psicológico, que consiste en aplicar las bases del ámbito psicológico para conocer las necesidades, preferencias y motivaciones de los consumidores en el mercado y desarrollar productos que se ajusten a esas motivaciones.

Sin embargo, acceder a estos conocimientos puede ser difícil para los emprendedores o negocios emergentes. Esta situación es la que motiva el surgimiento de CEO Sphere, un centro de formación que ayuda a los emprendedores a distinguirse de la competencia a través de estrategias de marketing para su negocio con alto impacto psicológico en los consumidores.

La psicología y las preferencias del consumidor Los hábitos de los consumidores son profundamente complejos. No todos, ni en todo momento, toman decisiones sencillas y racionales en función de la oferta más económica. Para muchos, por ejemplo, la atención al cliente tiene una fuerte influencia en sus decisiones, ya que, por ejemplo, un tono impositivo, que les indica qué hacer, puede resultarles desagradable, aunque el producto sea efectivo y tenga un precio conveniente, mientras que un producto no tan destacado puede generar más ventas, si detrás de él hay un servicio y atención pormenorizados, que hacen sentir acogido y escuchado a cada cliente.

Este tipo de conocimientos en marketing psicológico son los que permiten marcar diferencia ante los clientes, a través de la oferta que ponen a disposición las empresas. CEO Sphere es un espacio de formación donde los emprendedores adquieren estos conocimientos y aprenden a desarrollar estrategias de marketingque les permitan encajar su oferta, productos o servicios, con esas preferencias y hábitos de los consumidores, a fin de que dichos emprendimientos puedan generar mayor respuesta de los clientes y destacar ante ellos con relación a la competencia.

Un espacio de aprendizaje pensado para los emprendedores digitales de hoy The CEO Sphere es un centro de formación y consultoría desarrollado por emprendedores para emprendedores. La profunda experiencia de sus fundadores, Alek Angelov y Robbie Murray, en el ámbito empresarial los llevó a establecer un objetivo común en su trabajo, desarrollar y presentar una oferta formativa accesible y efectiva, para que los jóvenes emprendedores modernos puedan tener éxito en el mercado con sus iniciativas y alcanzar su independencia financiera por medio de sus proyectos.

Este objetivo se materializa hoy en CEO Sphere, una institución educativa con amplio reconocimiento internacional que cuenta con más de mil estudiantes en diferentes procesos formativos, muchos de ellos, absolutamente cautivados por los conocimientos, estrategias y habilidades que han adquirido a partir de su experiencia con esta institución. Estos procesos les han permitido desarrollar una extensa gama de recursos, herramientas y conocimientos en el mundo del marketing y las ventas, que les ayudan a conseguir esas metas empresariales que no son fáciles, pero con la asistencia de esta institución, se vuelven más fáciles.

Para aquellos que quieran aprender más sobre las ventas digitales y el marketing psicológico pueden seguir en Instagram a Alek Angelov en @alek.octopus y a Robbie Murray en @therobbiemurray.



