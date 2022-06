Campañas de marketing protagonizadas por deportistas, una de las estrategias favoritas por los expertos como Asombro Extremo Emprendedores de Hoy

El deporte y las campañas de marketing digital han estado ligados desde el propio surgimiento del segundo.

Es una herencia de las técnicas tradicionales de publicidad y se encuentra dentro de lo que se conoce mundialmente como el celebrity adversiting. Se refiere al uso de famosos para promover marcas y productos.

Los especialistas de la agencia de marketing 2.0 Asombro Extremo aseguran que valerse de la imagen de deportistas famosos trae consigo varias ventajas, como una inmediata conexión con un público cautivo, credibilidad, influencia sobre la decisión de compra, posicionamiento y generación de conciencia sobre el producto o el servicio.

Campañas de marketing exitosas con ídolos del deporte Asociar los productos con la imagen de deportistas famosos es una táctica segura para acelerar los objetivos de cualquier marca de consumo masivo. Es habitualmente una estrategia de Asombro Extremo para impactar a la audiencia de forma más eficiente, creando conexiones con el consumidor final. No obstante, el uso de un nombre reconocido no necesariamente es suficiente.

Julián Ávila y Marcos Amadeo, fundadores y directores de la agencia, aseguran que las campañas deben nutrirse de otras herramientas para ser realmente efectivas. En el caso de Asombro Extremo, combina el recurso del deporte con propuestas personalizadas, interactivas y lúdicas que atraigan el interés del consumidor. El objetivo es que este reciba el mensaje y que a la vez viva una experiencia única.

En este orden de ideas, la firma ha desarrollado campañas asociando a sus estrategias nombres como Rafa Nadal, Matías Oyola o Adrián Gabbarini. Sergio Goycochea también ha sido protagonista de las campañas que han conectado con los consumidores de manera personalizada con herramientas interactivas.

El deporte vende Asombro Extremo es una agencia de marketing digital que se ha especializado en la creación de soluciones de comunicación entre las marcas y sus audiencias. Para ello, se ha valido de la tecnología en el desarrollo de plataformas interactivas que permiten la generación de mensajes ultrapersonalizados y experiencias asombrosas.

Según Ávila y Amadeo, lo que han hecho es combinar valores como asombro, creatividad y tecnología para crear campañas de marketing con resultados que rompan barreras. De esta manera, las marcas logran una conexión a un nivel muy superior que con las estrategias tradicionales, las cuales suelen ser unidireccionales y genéricas. Esa tecnología sumada a la imagen de atletas renombrados generan estrategias infalibles.

Entre los clientes de Asombro Extremo que han usado este tipo de campañas se encuentra Antel, la cual fue protagonizada por el futbolista Luis Suárez, y Chubb, con Batistuta como imagen del anuncio. Otro ejemplo es Telefónica Ecuador, que recurrió al ciclista profesional Carapaz, y Telefónica Costa Rica, que contó con Keylor Navas. Todos usaron sus nombres para conectar las marcas con sus clientes de forma personalizada.



