El consumo de agua del grifo con filtros es una de las principales medidas para contribuir a la preservación de los océanos

jueves, 23 de junio de 2022, 17:18 h (CET)

Uno de los principales pulmones del planeta Tierra son los océanos.

La razón es que estos producen por lo menos el 50% del oxígeno que hay en la atmósfera. Además, en ellos se encuentra un importante número de especies animales y vegetales. Asimismo, según las Naciones Unidas, los mares representan una fuente de proteína para más de mil millones de seres humanos en todo el mundo. Por todas las razones expuestas, cada vez más personas se abocan a la preservación de los océanos. Para tal fin, una de las acciones que se está fomentando en la muchos países, es el consumo de agua filtrada directa del grifo, esto se consigue con sistemas como: Family Plus Direct de Aqua Family Plus, para evitar que los ciudadanos la adquieran embotellada.

Las ventajas de utilizar filtros de agua El plástico es uno de los materiales más contaminantes para los océanos. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas revela que, cada año, se producen en todo el mundo 500 millones de botellas de plástico para vender agua, gran parte de las cuales no se reciclan y terminan en los mares. En ese sentido, para frenar el uso de agua embotellada una de las medidas más efectivas es beber agua del grifo filtrada que, dicho sea de paso, tienen mejores propiedades, incluso, que el agua embotellada.

Los filtros de agua, además de ser una de las herramientas que contribuye a la conservación de los mares, también son un método efectivo para el cuidado de la salud. En España, el agua que sale por los grifos es potable, ya que pasa por los respectivos controles de calidad, pero cuando transita por las tuberías puede arrastrar sustancias como arsenio, aluminio, fluoruro, entre otras. Para garantizar que esta llegue al vaso del consumidor 100% limpia y saludable, la mejor alternativa es optar por un sistema de filtrado.

Las ventajas del agua filtrada son muchas. En primer lugar, es pura y tanto su sabor como su olor son buenos. Además, los alimentos que se cocinan con ella también mejoran notablemente su sabor por el hecho de que se filtran impurezas y minerales.

Por otra parte, quienes tienen filtros en casa ahorran dinero porque no tienen que comprar agua embotellada. Además de todo lo mencionado, el agua del filtro prolonga la vida útil de algunos electrodomésticos como la cafetera eléctrica. Es importante destacar que el proceso de filtración va a depender de cada tipo de filtro. Algunos trabajan de forma mecánica, otros por osmosis inversa, etc.

¿Qué filtro de agua adquirir para el hogar? Uno de los filtros de agua más solicitados en la actualidad es Family Plus Direct ultracompacto, el cual tiene un coste de 349,99 euros. El equipo trabaja a través de ósmosis directa y utiliza la tecnología patentada Plus Direct. Su instalación es rápida y sencilla: una vez que se coloca debajo del fregadero, ya se podrá beber agua del grifo de gran calidad.

Para conocer más detalles de este producto se puede ingresar a la web de Aqua Family Plus.



